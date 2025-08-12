https://ria.ru/20250812/vlasti-2034716044.html
Учителя и врачи в Приморье смогут выкупить арендное жилье
Учителя и врачи в Приморье смогут выкупить арендное жилье - РИА Новости, 12.08.2025
Учителя и врачи в Приморье смогут выкупить арендное жилье
Власти Приморья утвердили механизм, благодаря которому сотрудники силовых ведомств, работники бюджетной сферы и молодые специалисты, живущие в арендном жилье,... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T08:14:00+03:00
2025-08-12T08:14:00+03:00
2025-08-12T08:14:00+03:00
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936200287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98deba8392752c25881ed1ce72eb437b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Власти Приморья утвердили механизм, благодаря которому сотрудники силовых ведомств, работники бюджетной сферы и молодые специалисты, живущие в арендном жилье, смогут выкупить его в рассрочку, сообщает правительство региона. "Правительство Приморья и Корпорация развития жилищного строительства (АО "КРЖС") утвердили механизм поддержки жителей Приморья, живущих в арендном жилье. Теперь у врачей, учителей, полицейских и других востребованных в районах края специалистов будет возможность выкупа квартир с рассрочкой платежа сроком до 10 лет", - говорится в сообщении. Арендаторы жилья после заключения договора купли-продажи и передачи квартиры будут оплачивать ее стоимость ежемесячными взносами в течение определенного срока. На эти цели можно будет использовать социальные выплаты и субсидии. По данным властей, это поможет востребованным специалистам в решении квартирного вопроса на фоне высоких ставок на ипотеку в банках. Корпорация развития жилищного строительства, 100% акций которого принадлежит правительству Приморья, в рамках региональной госпрограммы с 2019 года создает рынок доступного жилья. В том числе с 2019 года в Приморье работает программа арендного жилья, которая предназначена для привлечения в районы края молодых специалистов, сотрудников силовых ведомств, бюджетников, специалистов редких профессий. По этой программе во Владивостоке и районах Приморья в этом году будут сданы четыре арендных дома. Кроме того, врачи и учителя в Приморье активно пользуются возможностями программы "Дальневосточная и арктическая ипотека". По данным на конец июля, свыше 30 тысяч таких специалистов купили или построили жилье по ставке 2% годовых.
https://ria.ru/20250808/ipoteka-dlya-uchastnikov-svo-2034220299.html
https://ria.ru/20250806/ipoteka-2033789690.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936200287_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_725d827dfdc7b3d788f8233399e64207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, приморский край
Владивосток, Приморский край
Учителя и врачи в Приморье смогут выкупить арендное жилье
В Приморье утвердили механизм выкупа жилья для учителей, врачей и силовиков
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Власти Приморья утвердили механизм, благодаря которому сотрудники силовых ведомств, работники бюджетной сферы и молодые специалисты, живущие в арендном жилье, смогут выкупить его в рассрочку, сообщает правительство региона.
"Правительство Приморья и Корпорация развития жилищного строительства (АО "КРЖС") утвердили механизм поддержки жителей Приморья, живущих в арендном жилье. Теперь у врачей, учителей, полицейских и других востребованных в районах края специалистов будет возможность выкупа квартир с рассрочкой платежа сроком до 10 лет", - говорится в сообщении.
Арендаторы жилья после заключения договора купли-продажи и передачи квартиры будут оплачивать ее стоимость ежемесячными взносами в течение определенного срока. На эти цели можно будет использовать социальные выплаты и субсидии. По данным властей, это поможет востребованным специалистам в решении квартирного вопроса на фоне высоких ставок на ипотеку в банках.
Корпорация развития жилищного строительства, 100% акций которого принадлежит правительству Приморья, в рамках региональной госпрограммы с 2019 года создает рынок доступного жилья. В том числе с 2019 года в Приморье работает программа арендного жилья, которая предназначена для привлечения в районы края молодых специалистов, сотрудников силовых ведомств, бюджетников, специалистов редких профессий. По этой программе во Владивостоке
и районах Приморья в этом году будут сданы четыре арендных дома.
Кроме того, врачи и учителя в Приморье активно пользуются возможностями программы "Дальневосточная и арктическая ипотека". По данным на конец июля, свыше 30 тысяч таких специалистов купили или построили жилье по ставке 2% годовых.