Учителя и врачи в Приморье смогут выкупить арендное жилье

08:14 12.08.2025
владивосток
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Власти Приморья утвердили механизм, благодаря которому сотрудники силовых ведомств, работники бюджетной сферы и молодые специалисты, живущие в арендном жилье, смогут выкупить его в рассрочку, сообщает правительство региона. "Правительство Приморья и Корпорация развития жилищного строительства (АО "КРЖС") утвердили механизм поддержки жителей Приморья, живущих в арендном жилье. Теперь у врачей, учителей, полицейских и других востребованных в районах края специалистов будет возможность выкупа квартир с рассрочкой платежа сроком до 10 лет", - говорится в сообщении. Арендаторы жилья после заключения договора купли-продажи и передачи квартиры будут оплачивать ее стоимость ежемесячными взносами в течение определенного срока. На эти цели можно будет использовать социальные выплаты и субсидии. По данным властей, это поможет востребованным специалистам в решении квартирного вопроса на фоне высоких ставок на ипотеку в банках. Корпорация развития жилищного строительства, 100% акций которого принадлежит правительству Приморья, в рамках региональной госпрограммы с 2019 года создает рынок доступного жилья. В том числе с 2019 года в Приморье работает программа арендного жилья, которая предназначена для привлечения в районы края молодых специалистов, сотрудников силовых ведомств, бюджетников, специалистов редких профессий. По этой программе во Владивостоке и районах Приморья в этом году будут сданы четыре арендных дома. Кроме того, врачи и учителя в Приморье активно пользуются возможностями программы "Дальневосточная и арктическая ипотека". По данным на конец июля, свыше 30 тысяч таких специалистов купили или построили жилье по ставке 2% годовых.
владивосток
приморский край
Варвара Скокшина
Девушка открывает дверь квартиры. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Власти Приморья утвердили механизм, благодаря которому сотрудники силовых ведомств, работники бюджетной сферы и молодые специалисты, живущие в арендном жилье, смогут выкупить его в рассрочку, сообщает правительство региона.
"Правительство Приморья и Корпорация развития жилищного строительства (АО "КРЖС") утвердили механизм поддержки жителей Приморья, живущих в арендном жилье. Теперь у врачей, учителей, полицейских и других востребованных в районах края специалистов будет возможность выкупа квартир с рассрочкой платежа сроком до 10 лет", - говорится в сообщении.
Арендаторы жилья после заключения договора купли-продажи и передачи квартиры будут оплачивать ее стоимость ежемесячными взносами в течение определенного срока. На эти цели можно будет использовать социальные выплаты и субсидии. По данным властей, это поможет востребованным специалистам в решении квартирного вопроса на фоне высоких ставок на ипотеку в банках.
Корпорация развития жилищного строительства, 100% акций которого принадлежит правительству Приморья, в рамках региональной госпрограммы с 2019 года создает рынок доступного жилья. В том числе с 2019 года в Приморье работает программа арендного жилья, которая предназначена для привлечения в районы края молодых специалистов, сотрудников силовых ведомств, бюджетников, специалистов редких профессий. По этой программе во Владивостоке и районах Приморья в этом году будут сданы четыре арендных дома.
Кроме того, врачи и учителя в Приморье активно пользуются возможностями программы "Дальневосточная и арктическая ипотека". По данным на конец июля, свыше 30 тысяч таких специалистов купили или построили жилье по ставке 2% годовых.
