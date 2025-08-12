Во Владивостоке за взятку осудили главу стройкомпании
Молоточек судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Глава строительной компании осуждён на 9 лет за дачу взятки бывшей вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой, сообщает СУСК России по региону.
"В Приморском крае осужден генеральный директор строительной компании за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере… Приговором суда Александру Лемешеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 40 877 400 рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, Лемешев в период с января 2020 года по ноябрь 2021 года передал Соколовой взятку в виде выполнения строительно-монтажных работ по устройству монолитной чаши бассейна общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Взамен Соколова, занимая должность первого заместителя главы администрации Владивостока, предоставила Лемешеву земельные участки, которые принадлежат городу, чтобы он мог строить на них капитальные объекты.
Лемешев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в особо крупном размере).
Соколовой в апреле 2024 года предъявили окончательное обвинение в двух эпизодах превышения должностных полномочий и в получении взятки. В том числе, по данным СУСК, чиновница в нарушение закона распорядилась предоставить землю в городе в аренду юридическому лицу: в марте ей предъявили обвинение в незаконной передаче в аренду банде "Трифоновские" земельного участка на рынке "Спортивная" во Владивостоке. Следствие полагает, что она также участвовала в махинациях по продаже членам гаражного кооператива муниципальных земельных участков за гораздо меньшие деньги, чем земля стоила на самом деле.
