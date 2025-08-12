Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке за взятку осудили главу стройкомпании
02:52 12.08.2025
Во Владивостоке за взятку осудили главу стройкомпании
Во Владивостоке за взятку осудили главу стройкомпании
Во Владивостоке за взятку осудили главу стройкомпании
Глава строительной компании осуждён на 9 лет за дачу взятки бывшей вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 12.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Глава строительной компании осуждён на 9 лет за дачу взятки бывшей вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой, сообщает СУСК России по региону. "В Приморском крае осужден генеральный директор строительной компании за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере… Приговором суда Александру Лемешеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 40 877 400 рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства", - говорится в сообщении. По предварительным данным, Лемешев в период с января 2020 года по ноябрь 2021 года передал Соколовой взятку в виде выполнения строительно-монтажных работ по устройству монолитной чаши бассейна общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Взамен Соколова, занимая должность первого заместителя главы администрации Владивостока, предоставила Лемешеву земельные участки, которые принадлежат городу, чтобы он мог строить на них капитальные объекты. Лемешев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в особо крупном размере). Соколовой в апреле 2024 года предъявили окончательное обвинение в двух эпизодах превышения должностных полномочий и в получении взятки. В том числе, по данным СУСК, чиновница в нарушение закона распорядилась предоставить землю в городе в аренду юридическому лицу: в марте ей предъявили обвинение в незаконной передаче в аренду банде "Трифоновские" земельного участка на рынке "Спортивная" во Владивостоке. Следствие полагает, что она также участвовала в махинациях по продаже членам гаражного кооператива муниципальных земельных участков за гораздо меньшие деньги, чем земля стоила на самом деле.
происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке за взятку осудили главу стройкомпании

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Глава строительной компании осуждён на 9 лет за дачу взятки бывшей вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой, сообщает СУСК России по региону.
Приморском крае осужден генеральный директор строительной компании за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере… Приговором суда Александру Лемешеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 40 877 400 рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, Лемешев в период с января 2020 года по ноябрь 2021 года передал Соколовой взятку в виде выполнения строительно-монтажных работ по устройству монолитной чаши бассейна общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Взамен Соколова, занимая должность первого заместителя главы администрации Владивостока, предоставила Лемешеву земельные участки, которые принадлежат городу, чтобы он мог строить на них капитальные объекты.
Лемешев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в особо крупном размере).
Соколовой в апреле 2024 года предъявили окончательное обвинение в двух эпизодах превышения должностных полномочий и в получении взятки. В том числе, по данным СУСК, чиновница в нарушение закона распорядилась предоставить землю в городе в аренду юридическому лицу: в марте ей предъявили обвинение в незаконной передаче в аренду банде "Трифоновские" земельного участка на рынке "Спортивная" во Владивостоке. Следствие полагает, что она также участвовала в махинациях по продаже членам гаражного кооператива муниципальных земельных участков за гораздо меньшие деньги, чем земля стоила на самом деле.
