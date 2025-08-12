https://ria.ru/20250812/vladivostok-2034699375.html

Во Владивостоке за взятку осудили главу стройкомпании

Во Владивостоке за взятку осудили главу стройкомпании - РИА Новости, 12.08.2025

Во Владивостоке за взятку осудили главу стройкомпании

Глава строительной компании осуждён на 9 лет за дачу взятки бывшей вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T02:52:00+03:00

2025-08-12T02:52:00+03:00

2025-08-12T02:53:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Глава строительной компании осуждён на 9 лет за дачу взятки бывшей вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой, сообщает СУСК России по региону. "В Приморском крае осужден генеральный директор строительной компании за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере… Приговором суда Александру Лемешеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 40 877 400 рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства", - говорится в сообщении. По предварительным данным, Лемешев в период с января 2020 года по ноябрь 2021 года передал Соколовой взятку в виде выполнения строительно-монтажных работ по устройству монолитной чаши бассейна общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Взамен Соколова, занимая должность первого заместителя главы администрации Владивостока, предоставила Лемешеву земельные участки, которые принадлежат городу, чтобы он мог строить на них капитальные объекты. Лемешев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в особо крупном размере). Соколовой в апреле 2024 года предъявили окончательное обвинение в двух эпизодах превышения должностных полномочий и в получении взятки. В том числе, по данным СУСК, чиновница в нарушение закона распорядилась предоставить землю в городе в аренду юридическому лицу: в марте ей предъявили обвинение в незаконной передаче в аренду банде "Трифоновские" земельного участка на рынке "Спортивная" во Владивостоке. Следствие полагает, что она также участвовала в махинациях по продаже членам гаражного кооператива муниципальных земельных участков за гораздо меньшие деньги, чем земля стоила на самом деле.

https://ria.ru/20250811/vzyatka-2034526117.html

https://ria.ru/20250808/krym-2034206808.html

владивосток

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, россия, приморский край