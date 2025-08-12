Рейтинг@Mail.ru
Новый отбор в программу "Земской работник культуры" пройдет в Верхневолжье - РИА Новости, 12.08.2025
Тверская область
 
16:31 12.08.2025
Новый отбор в программу "Земской работник культуры" пройдет в Верхневолжье
Дополнительный отбор кандидатов на участие в федеральной программе "Земский работник культуры" пройдет в Тверской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Дополнительный отбор кандидатов на участие в федеральной программе "Земский работник культуры" пройдет в Тверской области, сообщает пресс-служба облправительства. Решение было принято на заседании регионального правительства, его провел губернатор области Игорь Руденя. В настоящее время в Тверской области завершился первый этап отбора, его победителями стали 19 человек. Повышенным спросом среди работников культуры пользуются такие специальности, как артист театра, преподаватель детской школы искусств, руководитель клубного формирования и кружка, художественный руководитель Дома культуры, режиссер массовых представлений. Участникам второго этапа отбора предоставят дополнительные возможности для выбора места трудоустройства: перечень доступных вакансий расширен до 69 должностей, а количество учреждений, куда можно пойти работать, – до 52. Объявление о старте приема заявок на дополнительный отбор по программе разместит министерство культуры Тверской области до 25 августа. Федеральная программа "Земский работник культуры" направлена на поддержку специалистов отрасли и привлечение кадров в учреждения культуры, в том числе в сельской местности. Ее участниками могут стать сотрудники с высшим или средним профессиональным образованием, проживающие на территории Российской Федерации не менее 15 лет. Специалисты отрасли, прибывшие или переехавшие на работу в населенные пункты региона с населением до 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в размере 1 миллион рублей.
Новый отбор в программу "Земской работник культуры" пройдет в Верхневолжье

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Дополнительный отбор кандидатов на участие в федеральной программе "Земский работник культуры" пройдет в Тверской области, сообщает пресс-служба облправительства.
Решение было принято на заседании регионального правительства, его провел губернатор области Игорь Руденя.
В настоящее время в Тверской области завершился первый этап отбора, его победителями стали 19 человек. Повышенным спросом среди работников культуры пользуются такие специальности, как артист театра, преподаватель детской школы искусств, руководитель клубного формирования и кружка, художественный руководитель Дома культуры, режиссер массовых представлений.
Участникам второго этапа отбора предоставят дополнительные возможности для выбора места трудоустройства: перечень доступных вакансий расширен до 69 должностей, а количество учреждений, куда можно пойти работать, – до 52.
Объявление о старте приема заявок на дополнительный отбор по программе разместит министерство культуры Тверской области до 25 августа.
Федеральная программа "Земский работник культуры" направлена на поддержку специалистов отрасли и привлечение кадров в учреждения культуры, в том числе в сельской местности. Ее участниками могут стать сотрудники с высшим или средним профессиональным образованием, проживающие на территории Российской Федерации не менее 15 лет. Специалисты отрасли, прибывшие или переехавшие на работу в населенные пункты региона с населением до 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в размере 1 миллион рублей.
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьКультура
 
 
