В Верхневолжье утвердили порядок предоставления жилья матерям-героиням
В Верхневолжье утвердили порядок предоставления жилья матерям-героиням
2025-08-12T15:46:00+03:00
2025-08-12T15:46:00+03:00
2025-08-12T15:51:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области во вторник под руководством губернатора региона Игоря Рудени утвержден порядок предоставления многодетным мамам Верхневолжья, удостоенным звания "Мать-героиня", региональной поддержки на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба правительства области. Регподдержка будет предоставляться на приобретение жилых помещений на территории Тверской области, в том числе допускается возможность покупки на вторичном рынке. Это может быть квартира, индивидуальный жилой дом или дом блокированной застройки. Жилье обязательно оформляется в совместную собственность супругов. При этом предусматривается заключение предварительного договора купли-продажи. Руденя подчеркнул важность того, чтобы жилье состояло на кадастровом учете, а его пригодность для проживания оценивалась профильной комиссией. Подавать документы для получения меры поддержки необходимо в министерство семейной и демографической политики области. В настоящее время звания "Мать-героиня" в Верхневолжье удостоены Ольга Верпаковская из Западнодвинского округа, Валентина Хитрова из Максатихинского округа, Елена Сапелкина из Торжокского района и Валентина Мартынова из Калининского округа. В Тверской области действует и непрерывно развивается комплекс мер поддержки многодетных семей. Это материнский (региональный) капитал на третьего и последующих детей, освобождение от платы за вывоз твердых коммунальных отходов, уплаты транспортного налога, предоставление школьной формы, содействие в газификации домовладений и другое.
