Жителям Забайкалья оказали бытовых услуг на 4,8 млрд рублей
11:54 12.08.2025
Жителям Забайкалья оказали бытовых услуг на 4,8 млрд рублей
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объем оказанных бытовых услуг населению Забайкальского края составил 4,8 миллиарда рублей за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Наибольшим спросом у населения пользуются услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (темп роста – 13,6%), услуги фотоателье (13,2%), парикмахерские и косметические услуги (11,6%)", – отметила заместитель начальника отдела развития потребительского рынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ее слова приводит пресс-служба. Государственная поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Ранее исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Забайкалья Александр Тюкавкин сообщил о том, что в регионе аграрии собрали свыше 1,3 тысячи тонн тепличных овощей за пять месяцев 2025 года.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Слесарь устанавливает трубу в душевой кабинке - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Слесарь устанавливает трубу в душевой кабинке. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объем оказанных бытовых услуг населению Забайкальского края составил 4,8 миллиарда рублей за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Наибольшим спросом у населения пользуются услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (темп роста – 13,6%), услуги фотоателье (13,2%), парикмахерские и косметические услуги (11,6%)", – отметила заместитель начальника отдела развития потребительского рынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ее слова приводит пресс-служба.
Государственная поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Забайкалья Александр Тюкавкин сообщил о том, что в регионе аграрии собрали свыше 1,3 тысячи тонн тепличных овощей за пять месяцев 2025 года.
