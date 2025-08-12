https://ria.ru/20250812/usluga-2034758257.html
Жителям Забайкалья оказали бытовых услуг на 4,8 млрд рублей
12.08.2025
Жителям Забайкалья оказали бытовых услуг на 4,8 млрд рублей
Объем оказанных бытовых услуг населению Забайкальского края составил 4,8 миллиарда рублей за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объем оказанных бытовых услуг населению Забайкальского края составил 4,8 миллиарда рублей за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Наибольшим спросом у населения пользуются услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (темп роста – 13,6%), услуги фотоателье (13,2%), парикмахерские и косметические услуги (11,6%)", – отметила заместитель начальника отдела развития потребительского рынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ее слова приводит пресс-служба. Государственная поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Ранее исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Забайкалья Александр Тюкавкин сообщил о том, что в регионе аграрии собрали свыше 1,3 тысячи тонн тепличных овощей за пять месяцев 2025 года.
