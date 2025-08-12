https://ria.ru/20250812/usluga-2034758257.html

Жителям Забайкалья оказали бытовых услуг на 4,8 млрд рублей

Жителям Забайкалья оказали бытовых услуг на 4,8 млрд рублей

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объем оказанных бытовых услуг населению Забайкальского края составил 4,8 миллиарда рублей за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Наибольшим спросом у населения пользуются услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (темп роста – 13,6%), услуги фотоателье (13,2%), парикмахерские и косметические услуги (11,6%)", – отметила заместитель начальника отдела развития потребительского рынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ее слова приводит пресс-служба. Государственная поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Ранее исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Забайкалья Александр Тюкавкин сообщил о том, что в регионе аграрии собрали свыше 1,3 тысячи тонн тепличных овощей за пять месяцев 2025 года.

