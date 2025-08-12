Рейтинг@Mail.ru
Два депутата Рады обратились к Трампу по вопросу соглашения по Украине - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/ukrainskiy-2034896989.html
Два депутата Рады обратились к Трампу по вопросу соглашения по Украине
Два депутата Рады обратились к Трампу по вопросу соглашения по Украине - РИА Новости, 12.08.2025
Два депутата Рады обратились к Трампу по вопросу соглашения по Украине
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский и выехавший из страны парламентарий Артем Дмитрук заявили, что... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T21:51:00+03:00
2025-08-12T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
александр дубинский
артем дмитрук
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский и выехавший из страны парламентарий Артем Дмитрук заявили, что обратились к президенту США Дональду Трампу с письмом, в котором просят включить в будущее мирное соглашение по Украине вопросы освобождения политзаключенных, прекращение политических репрессий и гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). "Вместе с Артемом Дмитруком обратились к Трампу с официальным письмом о том, что вопрос освобождения украинских политзаключенных и прекращение гонения церкви и политических репрессий необходимо включать в договор мирного соглашения между Украиной и РФ", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Дубинский и Дмитрук опубликовали в своих Telegram-каналах текст этого письма. В нем отмечается, что при Владимире Зеленском на Украине была уничтожена политическая оппозиция, УПЦ объявлена вне закона, а все инакомыслящие подверглись преследованию уголовными делами или были насильно мобилизованы. "Единственный способ изменить этот курс - заложить в условия перемирия и дальнейшего мирного договора обязательное условие: освобождение всех, кто подвергся и подвергается в Украине политическому преследованию, освобождение всех, кого власти Украины обвиняют в надуманной "госизмене", остановка насильственной мобилизации, прекращение преследования верующих и священников УПЦ, снятие незаконных санкций против всех без исключения украинских граждан, допуск к праву избирать и быть избранным", - говорится в тексте письма.
https://ria.ru/20250812/ukraina-2034894963.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, александр дубинский, артем дмитрук, дональд трамп, верховная рада украины, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Александр Дубинский, Артем Дмитрук, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Два депутата Рады обратились к Трампу по вопросу соглашения по Украине

Дмитрук призвал Трампа включать в договор по Украине прекращение политрепрессий

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский и выехавший из страны парламентарий Артем Дмитрук заявили, что обратились к президенту США Дональду Трампу с письмом, в котором просят включить в будущее мирное соглашение по Украине вопросы освобождения политзаключенных, прекращение политических репрессий и гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
"Вместе с Артемом Дмитруком обратились к Трампу с официальным письмом о том, что вопрос освобождения украинских политзаключенных и прекращение гонения церкви и политических репрессий необходимо включать в договор мирного соглашения между Украиной и РФ", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Дубинский и Дмитрук опубликовали в своих Telegram-каналах текст этого письма. В нем отмечается, что при Владимире Зеленском на Украине была уничтожена политическая оппозиция, УПЦ объявлена вне закона, а все инакомыслящие подверглись преследованию уголовными делами или были насильно мобилизованы.
"Единственный способ изменить этот курс - заложить в условия перемирия и дальнейшего мирного договора обязательное условие: освобождение всех, кто подвергся и подвергается в Украине политическому преследованию, освобождение всех, кого власти Украины обвиняют в надуманной "госизмене", остановка насильственной мобилизации, прекращение преследования верующих и священников УПЦ, снятие незаконных санкций против всех без исключения украинских граждан, допуск к праву избирать и быть избранным", - говорится в тексте письма.
флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Киев хочет сорвать саммит Путина и Трампа, заявили в Минобороны России
Вчера, 21:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААлександр ДубинскийАртем ДмитрукДональд ТрампВерховная Рада УкраиныВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала