https://ria.ru/20250812/ukrainskiy-2034896989.html
Два депутата Рады обратились к Трампу по вопросу соглашения по Украине
Два депутата Рады обратились к Трампу по вопросу соглашения по Украине - РИА Новости, 12.08.2025
Два депутата Рады обратились к Трампу по вопросу соглашения по Украине
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский и выехавший из страны парламентарий Артем Дмитрук заявили, что... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T21:51:00+03:00
2025-08-12T21:51:00+03:00
2025-08-12T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
александр дубинский
артем дмитрук
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский и выехавший из страны парламентарий Артем Дмитрук заявили, что обратились к президенту США Дональду Трампу с письмом, в котором просят включить в будущее мирное соглашение по Украине вопросы освобождения политзаключенных, прекращение политических репрессий и гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). "Вместе с Артемом Дмитруком обратились к Трампу с официальным письмом о том, что вопрос освобождения украинских политзаключенных и прекращение гонения церкви и политических репрессий необходимо включать в договор мирного соглашения между Украиной и РФ", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Дубинский и Дмитрук опубликовали в своих Telegram-каналах текст этого письма. В нем отмечается, что при Владимире Зеленском на Украине была уничтожена политическая оппозиция, УПЦ объявлена вне закона, а все инакомыслящие подверглись преследованию уголовными делами или были насильно мобилизованы. "Единственный способ изменить этот курс - заложить в условия перемирия и дальнейшего мирного договора обязательное условие: освобождение всех, кто подвергся и подвергается в Украине политическому преследованию, освобождение всех, кого власти Украины обвиняют в надуманной "госизмене", остановка насильственной мобилизации, прекращение преследования верующих и священников УПЦ, снятие незаконных санкций против всех без исключения украинских граждан, допуск к праву избирать и быть избранным", - говорится в тексте письма.
https://ria.ru/20250812/ukraina-2034894963.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, александр дубинский, артем дмитрук, дональд трамп, верховная рада украины, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Александр Дубинский, Артем Дмитрук, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Два депутата Рады обратились к Трампу по вопросу соглашения по Украине
Дмитрук призвал Трампа включать в договор по Украине прекращение политрепрессий