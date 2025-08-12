https://ria.ru/20250812/ukrainskiy-2034896989.html

Два депутата Рады обратились к Трампу по вопросу соглашения по Украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский и выехавший из страны парламентарий Артем Дмитрук заявили, что обратились к президенту США Дональду Трампу с письмом, в котором просят включить в будущее мирное соглашение по Украине вопросы освобождения политзаключенных, прекращение политических репрессий и гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). "Вместе с Артемом Дмитруком обратились к Трампу с официальным письмом о том, что вопрос освобождения украинских политзаключенных и прекращение гонения церкви и политических репрессий необходимо включать в договор мирного соглашения между Украиной и РФ", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Дубинский и Дмитрук опубликовали в своих Telegram-каналах текст этого письма. В нем отмечается, что при Владимире Зеленском на Украине была уничтожена политическая оппозиция, УПЦ объявлена вне закона, а все инакомыслящие подверглись преследованию уголовными делами или были насильно мобилизованы. "Единственный способ изменить этот курс - заложить в условия перемирия и дальнейшего мирного договора обязательное условие: освобождение всех, кто подвергся и подвергается в Украине политическому преследованию, освобождение всех, кого власти Украины обвиняют в надуманной "госизмене", остановка насильственной мобилизации, прекращение преследования верующих и священников УПЦ, снятие незаконных санкций против всех без исключения украинских граждан, допуск к праву избирать и быть избранным", - говорится в тексте письма.

2025

Новости

в мире, украина, сша, александр дубинский, артем дмитрук, дональд трамп, верховная рада украины, встреча путина и трампа на аляске