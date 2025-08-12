https://ria.ru/20250812/ukraina-2034895927.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 20.49 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Черниговской области. Через некоторое время ее объявили в Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Киевской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
