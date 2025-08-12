Рейтинг@Mail.ru
Заместителю мэра Киева отменили домашний арест - РИА Новости, 12.08.2025
15:58 12.08.2025 (обновлено: 15:59 12.08.2025)
Заместителю мэра Киева отменили домашний арест
Заместителю мэра Киева отменили домашний арест - РИА Новости, 12.08.2025
Заместителю мэра Киева отменили домашний арест
Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив, подозреваемый в организации выезда уклонистов за границу, сообщил, что суд отменил ему домашний арест. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив, подозреваемый в организации выезда уклонистов за границу, сообщил, что суд отменил ему домашний арест. Агентство Укринформ 22 апреля сообщило, что киевский суд отправил Прокопива под круглосуточный домашний арест. "Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это - хорошая новость. Почти 4 месяца дома с этой "штукой" не назовешь приятным периодом в жизни, тем более, что я не совершал никаких преступлений. Моя цель, чтобы с меня сняли все подозрения и несправедливые обвинения", - написал Прокопив на своей странице в соцсети Facebook *. Служба безопасности Украины в апреле предъявила обвинение Прокопиву в организации выезда уклонистов за границу под видом волонтеров. По информации ведомства, за два месяца чиновник переправил за рубеж более 30 военнообязанных. Сам Прокопив назвал обвинение в отношении него абсурдным. Также он заявил, что дело заведено в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления в столице.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
происшествия, киев, россия, украина
Происшествия, Киев, Россия, Украина
Заместителю мэра Киева отменили домашний арест

Заместителю мэра Киева Прокопиву отменили домашний арест

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив, подозреваемый в организации выезда уклонистов за границу, сообщил, что суд отменил ему домашний арест.
Агентство Укринформ 22 апреля сообщило, что киевский суд отправил Прокопива под круглосуточный домашний арест.
"Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это - хорошая новость. Почти 4 месяца дома с этой "штукой" не назовешь приятным периодом в жизни, тем более, что я не совершал никаких преступлений. Моя цель, чтобы с меня сняли все подозрения и несправедливые обвинения", - написал Прокопив на своей странице в соцсети Facebook *.
Служба безопасности Украины в апреле предъявила обвинение Прокопиву в организации выезда уклонистов за границу под видом волонтеров. По информации ведомства, за два месяца чиновник переправил за рубеж более 30 военнообязанных. Сам Прокопив назвал обвинение в отношении него абсурдным. Также он заявил, что дело заведено в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления в столице.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
