https://ria.ru/20250812/ukraina-2034823620.html

Заместителю мэра Киева отменили домашний арест

Заместителю мэра Киева отменили домашний арест - РИА Новости, 12.08.2025

Заместителю мэра Киева отменили домашний арест

Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив, подозреваемый в организации выезда уклонистов за границу, сообщил, что суд отменил ему домашний арест. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T15:58:00+03:00

2025-08-12T15:58:00+03:00

2025-08-12T15:59:00+03:00

происшествия

киев

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_95c73408413e5b29676f8d6e2bc8cd69.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив, подозреваемый в организации выезда уклонистов за границу, сообщил, что суд отменил ему домашний арест. Агентство Укринформ 22 апреля сообщило, что киевский суд отправил Прокопива под круглосуточный домашний арест. "Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это - хорошая новость. Почти 4 месяца дома с этой "штукой" не назовешь приятным периодом в жизни, тем более, что я не совершал никаких преступлений. Моя цель, чтобы с меня сняли все подозрения и несправедливые обвинения", - написал Прокопив на своей странице в соцсети Facebook *. Служба безопасности Украины в апреле предъявила обвинение Прокопиву в организации выезда уклонистов за границу под видом волонтеров. По информации ведомства, за два месяца чиновник переправил за рубеж более 30 военнообязанных. Сам Прокопив назвал обвинение в отношении него абсурдным. Также он заявил, что дело заведено в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления в столице.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250807/mosgorsud-2033889786.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киев, россия, украина