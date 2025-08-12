Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения опровергло данные о проблемах с увольнением земских учителей - РИА Новости, 12.08.2025
11:26 12.08.2025
Минпросвещения опровергло данные о проблемах с увольнением земских учителей
Минпросвещения опровергло данные о проблемах с увольнением земских учителей - РИА Новости, 12.08.2025
Минпросвещения опровергло данные о проблемах с увольнением земских учителей
Министерство просвещения РФ опровергло информацию о проблемах, якобы возникающих при увольнении земских учителей в регионах. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министерство просвещения РФ опровергло информацию о проблемах, якобы возникающих при увольнении земских учителей в регионах. Ранее в Telegram-каналах появлялась информация о проблемах, возникающих при увольнении земских учителей по истечении контракта. В ряде школ у учителей из срока контракта якобы исключают периоды нетрудоспособности, заставляя дополнительно отрабатывать больничные и курсы повышения квалификации. "В Telegram-каналах появились сообщения о якобы проблемах, которые возникли при увольнении земских учителей в регионах. Информация не соответствует действительности. В министерстве просвещения России подготовили дополнительные рекомендации регионам, которыми необходимо руководствоваться. При возникновении спорных вопросов просьба информировать Минпросвещения РФ", - заявили в пресс-службе ведомства. Заместитель министра просвещения России Ольга Колударова отметила, что ведомство ведет системную работу по контролю реализации программы "Земский учитель", в том числе по защите прав учителей. Действия, связанные с отработкой земскими учителями по истечению 5 лет программы дней, пропущенных по причинам с больничными листами, курсами повышения квалификации, являются неправомерными. "Если земский учитель добросовестно отработал 5 лет, тогда он действительно имеет право покинуть школу и перейти на другую работу. Всех учителей мы очень ждем и в других школах. Министерство просвещения всегда стоит на защите прав педагогов и такую работу с регионами проводит на постоянной основе. В случае нарушения регионами социальных гарантий и условий реализации программы, просим вас за разъяснениями обращаться в Минпросвещения России", - отметила Колударова, слова которой приводятся пресс-службой ведомства.
россия, общество
Россия, Общество
Минпросвещения опровергло данные о проблемах с увольнением земских учителей

Минпросвещения назвало данные о проблемах с увольнением земских учителей ложью

© Фото : правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковПедагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте "Земский учитель"
Педагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте Земский учитель - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : правительство Ивановской области/Дмитрий Рыжаков
Педагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте "Земский учитель". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министерство просвещения РФ опровергло информацию о проблемах, якобы возникающих при увольнении земских учителей в регионах.
Ранее в Telegram-каналах появлялась информация о проблемах, возникающих при увольнении земских учителей по истечении контракта. В ряде школ у учителей из срока контракта якобы исключают периоды нетрудоспособности, заставляя дополнительно отрабатывать больничные и курсы повышения квалификации.
"В Telegram-каналах появились сообщения о якобы проблемах, которые возникли при увольнении земских учителей в регионах. Информация не соответствует действительности. В министерстве просвещения России подготовили дополнительные рекомендации регионам, которыми необходимо руководствоваться. При возникновении спорных вопросов просьба информировать Минпросвещения РФ", - заявили в пресс-службе ведомства.
Заместитель министра просвещения России Ольга Колударова отметила, что ведомство ведет системную работу по контролю реализации программы "Земский учитель", в том числе по защите прав учителей. Действия, связанные с отработкой земскими учителями по истечению 5 лет программы дней, пропущенных по причинам с больничными листами, курсами повышения квалификации, являются неправомерными.
"Если земский учитель добросовестно отработал 5 лет, тогда он действительно имеет право покинуть школу и перейти на другую работу. Всех учителей мы очень ждем и в других школах. Министерство просвещения всегда стоит на защите прав педагогов и такую работу с регионами проводит на постоянной основе. В случае нарушения регионами социальных гарантий и условий реализации программы, просим вас за разъяснениями обращаться в Минпросвещения России", - отметила Колударова, слова которой приводятся пресс-службой ведомства.
