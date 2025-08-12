Рейтинг@Mail.ru
Около 400 военных из США прибудут на учения в Финляндию, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 12.08.2025 (обновлено: 15:18 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/ucheniya-2034811735.html
Около 400 военных из США прибудут на учения в Финляндию, сообщают СМИ
Около 400 военных из США прибудут на учения в Финляндию, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.08.2025
Около 400 военных из США прибудут на учения в Финляндию, сообщают СМИ
Около 400 военных из США прибудут в финскую бригаду "Уусимаа" осенью для участия в учениях, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:16:00+03:00
2025-08-12T15:18:00+03:00
в мире
финляндия
сша
россия
павел кузнецов
владимир путин
дмитрий киселев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58ba7c563b420bdb35c9f1017b12f784.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Около 400 военных из США прибудут в финскую бригаду "Уусимаа" осенью для участия в учениях, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Значительное число солдат из США прибудет этой осенью в бригаду "Уусимаа" в Драгсвике (на юге Финляндии - ред.)", - говорится в сообщении. По информации Yle, речь идет о 400-500 военнослужащих. Они пробудут в бригаде с октября по декабрь и примут участие в ежегодных учениях финских сил обороны в ноябре. Точное число военнослужащих не разглашается, а график их прибытия будет определен в сентябре, уточняет Yle. Как сообщает вещатель, американские военные уже несколько лет посещают бригаду "Уусимаа", однако ранее число командированных военнослужащих составляло 150-250 человек. Финские силы обороны сообщили 6 августа, что США во второй половине года примут активное участие в учениях в Финляндии и регионе Балтийского моря, усилят свое присутствие там. Финляндия и США таким образом реализуют соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA), в соответствии с которым американская сторона получила доступ к 15 военным объектам Финляндии. Соглашение, вступившее в силу в сентябре 2024 года, предусматривает размещение американской оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств, обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250812/armenija-2034805701.html
https://ria.ru/20250812/ucheniya-2034742778.html
финляндия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_186c834e446b51d3447c68c13a1926f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, сша, россия, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато
В мире, Финляндия, США, Россия, Павел Кузнецов, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
Около 400 военных из США прибудут на учения в Финляндию, сообщают СМИ

Yle: около 400 военных США прибудут осенью на учения в финскую бригаду "Уусимаа"

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Около 400 военных из США прибудут в финскую бригаду "Уусимаа" осенью для участия в учениях, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.
"Значительное число солдат из США прибудет этой осенью в бригаду "Уусимаа" в Драгсвике (на юге Финляндии - ред.)", - говорится в сообщении.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Армении начались совместные с США военные учения
14:56
По информации Yle, речь идет о 400-500 военнослужащих. Они пробудут в бригаде с октября по декабрь и примут участие в ежегодных учениях финских сил обороны в ноябре. Точное число военнослужащих не разглашается, а график их прибытия будет определен в сентябре, уточняет Yle.
Как сообщает вещатель, американские военные уже несколько лет посещают бригаду "Уусимаа", однако ранее число командированных военнослужащих составляло 150-250 человек.
Финские силы обороны сообщили 6 августа, что США во второй половине года примут активное участие в учениях в Финляндии и регионе Балтийского моря, усилят свое присутствие там. Финляндия и США таким образом реализуют соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA), в соответствии с которым американская сторона получила доступ к 15 военным объектам Финляндии.
Соглашение, вступившее в силу в сентябре 2024 года, предусматривает размещение американской оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств, обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Минобороны Белоруссии рассказали о реакции Запада на учения "Запад-2025"
10:55
 
В миреФинляндияСШАРоссияПавел КузнецовВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала