Около 400 военных из США прибудут на учения в Финляндию, сообщают СМИ

Около 400 военных из США прибудут в финскую бригаду "Уусимаа" осенью для участия в учениях, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Около 400 военных из США прибудут в финскую бригаду "Уусимаа" осенью для участия в учениях, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Значительное число солдат из США прибудет этой осенью в бригаду "Уусимаа" в Драгсвике (на юге Финляндии - ред.)", - говорится в сообщении. По информации Yle, речь идет о 400-500 военнослужащих. Они пробудут в бригаде с октября по декабрь и примут участие в ежегодных учениях финских сил обороны в ноябре. Точное число военнослужащих не разглашается, а график их прибытия будет определен в сентябре, уточняет Yle. Как сообщает вещатель, американские военные уже несколько лет посещают бригаду "Уусимаа", однако ранее число командированных военнослужащих составляло 150-250 человек. Финские силы обороны сообщили 6 августа, что США во второй половине года примут активное участие в учениях в Финляндии и регионе Балтийского моря, усилят свое присутствие там. Финляндия и США таким образом реализуют соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA), в соответствии с которым американская сторона получила доступ к 15 военным объектам Финляндии. Соглашение, вступившее в силу в сентябре 2024 года, предусматривает размещение американской оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств, обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

