Подготовка к новому учебному году в Хабаровском крае обошлась в 7 млрд руб

ХАБАРОВСК, 12 авг - РИА Новости. Около 7 миллиардов рублей вложено в подготовку школ, детсадов и организаций среднего профобразования к новому учебному году, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Около 7 миллиардов рублей вложено у нас в подготовку школ, детсадов и организаций среднего профобразования к новому учебному году. Более 3,5 миллиарда рублей - средства краевого бюджета, свыше 2,5 миллиарда - федеральные деньги, 800 миллионов рублей направили муниципалитеты", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По словам главы региона, эти затраты - не только на обновление зданий, но и на новое оборудование для пищеблоков, покупку учебников, создание доступной среды. Очень значимый момент - модернизация противопожарных систем. "На заседании президиума регионального правительства мы также обсудили ремонт образовательных учреждений, который ведется по новому президентскому нацпроекту "Молодёжь и дети". До 1 сентября работы необходимо завершить в 18 школах. Также будет закончен капитальный ремонт одного общежития Хабаровского технологического колледжа и детского сада в Вяземском", - разъяснил губернатор. По данным правительства региона, в новом учебном году в первый класс пойдут почти 15 тысяч юных жителей Хабаровского края и более 5 тысяч выпускников 11 классов. Всего 1 сентября за парты сядут 154 тысячи школьников. Новый этап в жизни начнётся и у 400 молодых педагогов, причём 170 из них будут работать в сельской местности. Отмечены муниципалитеты с эффективными мерами поддержки педагогов: Хабаровск, Николаевский, Ванинский, Амурский и Верхнебуреинский районы. Всего в новом учебном году свои двери для обучающихся откроют 788 образовательных организаций, из них 368 школ. "Хочу отметить, что приоритетом в работе школ должно быть создание комфортной развивающей среды, качественного внутришкольного пространства для учеников силами самих образовательных организаций. Это зависит именно от педагогического состава. Таким школам нужно помогать в первую очередь", - заключил Демешин. В правительстве региона сообщили также, что до 15 августа продолжается приемная кампания в техникумах и колледжах края. В этом году бюджетный прием по программам среднего профессионального образования выше на 416 мест, всего планируется принять более 10 тысяч человек. По поручению Демешина увеличены контрольные цифры по инженерным направлениям подготовки кадров для предприятий ОПК и креативных индустрий.

