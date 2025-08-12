https://ria.ru/20250812/tusk-2034841846.html

"Делает все, чтобы поссорить". Туск сделал новое заявление о России

"Делает все, чтобы поссорить". Туск сделал новое заявление о России - РИА Новости, 12.08.2025

"Делает все, чтобы поссорить". Туск сделал новое заявление о России

Россия якобы пытается рассорить Польшу с Украиной, пишет польский премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия якобы пытается рассорить Польшу с Украиной, пишет польский премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X."Россия делает все, чтобы поссорить Киев с Варшавой", — утверждает он.В конце июля избранный польский президент Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выдвинул ему требование изменить политику в сфере важных совместных исторических вопросов.Как неоднократно заявляла польская сторона, Украина часто неверно трактует события Волынской резни, замалчивая совершенные ОУН-УПА* преступления против поляков. В то время как для польской стороны это было массовым и организованным преступлением геноцида, для украинцев это результат симметричного вооруженного конфликта, за который обе стороны несли равную ответственность. Более того, украинцы воспринимают ОУН и УПА* исключительно как антисоветские организации, а не как антипольские.Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенная в России террористическая организация

