Рейтинг@Mail.ru
"Делает все, чтобы поссорить". Туск сделал новое заявление о России - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/tusk-2034841846.html
"Делает все, чтобы поссорить". Туск сделал новое заявление о России
"Делает все, чтобы поссорить". Туск сделал новое заявление о России - РИА Новости, 12.08.2025
"Делает все, чтобы поссорить". Туск сделал новое заявление о России
Россия якобы пытается рассорить Польшу с Украиной, пишет польский премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T16:45:00+03:00
2025-08-12T16:45:00+03:00
в мире
россия
украина
польша
кароль навроцкий
дональд туск
украинская повстанческая армия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_679fd2dd603e259c41daef235ad74ea2.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия якобы пытается рассорить Польшу с Украиной, пишет польский премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X.&quot;Россия делает все, чтобы поссорить Киев с Варшавой&quot;, — утверждает он.В конце июля избранный польский президент Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выдвинул ему требование изменить политику в сфере важных совместных исторических вопросов.Как неоднократно заявляла польская сторона, Украина часто неверно трактует события Волынской резни, замалчивая совершенные ОУН-УПА* преступления против поляков. В то время как для польской стороны это было массовым и организованным преступлением геноцида, для украинцев это результат симметричного вооруженного конфликта, за который обе стороны несли равную ответственность. Более того, украинцы воспринимают ОУН и УПА* исключительно как антисоветские организации, а не как антипольские.Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250812/nyt-2034809735.html
https://ria.ru/20250812/preduprezhdenie-2034796397.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_927f6caf2d2d7b94004710d36c0e4526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, польша, кароль навроцкий, дональд туск, украинская повстанческая армия, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Польша, Кароль Навроцкий, Дональд Туск, Украинская повстанческая армия, Владимир Зеленский
"Делает все, чтобы поссорить". Туск сделал новое заявление о России

Туск: Россия хочет рассорить Польшу с Украиной

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия якобы пытается рассорить Польшу с Украиной, пишет польский премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X.
«

"Россия делает все, чтобы поссорить Киев с Варшавой", — утверждает он.

Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
СМИ рассказали, как Трамп отреагировал на слова Зеленского о территориях
15:06
В конце июля избранный польский президент Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выдвинул ему требование изменить политику в сфере важных совместных исторических вопросов.
Как неоднократно заявляла польская сторона, Украина часто неверно трактует события Волынской резни, замалчивая совершенные ОУН-УПА* преступления против поляков. В то время как для польской стороны это было массовым и организованным преступлением геноцида, для украинцев это результат симметричного вооруженного конфликта, за который обе стороны несли равную ответственность. Более того, украинцы воспринимают ОУН и УПА* исключительно как антисоветские организации, а не как антипольские.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенная в России террористическая организация
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Зеленскому сделали предупреждение перед саммитом на Аляске
14:14
 
В миреРоссияУкраинаПольшаКароль НавроцкийДональд ТускУкраинская повстанческая армияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала