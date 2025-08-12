Рейтинг@Mail.ru
11:55 12.08.2025 (обновлено: 13:37 12.08.2025)
В Турции предложили отказаться от популярной в отелях услуги
Турецкие политики поднимают вопрос отказа от "турецкого завтрака" и шведского стола в ресторанах из-за излишних пищевых отходов, сообщил член Совета по... РИА Новости, 12.08.2025
СТАМБУЛ, 12 авг — РИА Новости. Турецкие политики поднимают вопрос отказа от "турецкого завтрака" и шведского стола в ресторанах из-за излишних пищевых отходов, сообщил член Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при администрации президента Рамазан Бингель, чьи слова приводит газета Yeni Şafak.&quot;Недавно мы провели встречу с отельерами, обсуждали объем пищевых отходов. За счет шведского стола в отелях на человека приходится порядка 150 граммов еды, которая отправляется в мусор, это страшные цифры. Еще порядка 40 процентов продуктов портится, пока доходит до потребителя за счет недостаточного охлаждения, каждый год мы выбрасываем закуски — это потеря еще нескольких миллиардов лир&quot;, — заявил Бингель.Согласно информации турецкого фонда TİSVA, в стране каждый год выбрасывается порядка 23 миллионов тонн пищевых отходов, в первую очередь фруктов и овощей, при этом 35 процентов из них выбрасываются, не будучи использованными в приготовлении пищи. Фонд подсчитал, что ежедневно в Турции выкидывают на мусор около 12 миллионов хлебобулочных изделий, сокращение этого числа хотя бы на пять процентов позволит накормить 900 тысяч семей в течение года.&quot;Наш совет готовит отчет по предотвращению таких объемов пищевых отходов, будут представлены предложения, касающиеся шведских столов и &quot;турецкого завтрака&quot;. Все в Турции согласны, что нужно что-то делать, но никто ничего не делает, а мы предпримем действия&quot;, — подчеркнул Бингель.Он отметил, что подготовка отчета на рассмотрение президенту Тайипу Эрдогану займет несколько месяцев.В Турции время от времени заявляют о необходимости отказа от системы "все включено" или турецкого завтрака. Руководитель Профессиональной ассоциации менеджеров отелей Хакан Саатчиоглу утверждал в октябре, что турецкие отели могут терять порядка 600 тысяч лир в месяц из расчета на тысячу гостей вследствие того, что гости склонны набирать больше, чем могут съесть. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык заявлял, что полный отказ от системы шведского стола в гостиницах маловероятен, но есть вероятность появление альтернатив ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
СТАМБУЛ, 12 авг РИА Новости. Турецкие политики поднимают вопрос отказа от "турецкого завтрака" и шведского стола в ресторанах из-за излишних пищевых отходов, сообщил член Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при администрации президента Рамазан Бингель, чьи слова приводит газета Yeni Şafak.
"Недавно мы провели встречу с отельерами, обсуждали объем пищевых отходов. За счет шведского стола в отелях на человека приходится порядка 150 граммов еды, которая отправляется в мусор, это страшные цифры. Еще порядка 40 процентов продуктов портится, пока доходит до потребителя за счет недостаточного охлаждения, каждый год мы выбрасываем закуски — это потеря еще нескольких миллиардов лир", — заявил Бингель.

Согласно информации турецкого фонда TİSVA, в стране каждый год выбрасывается порядка 23 миллионов тонн пищевых отходов, в первую очередь фруктов и овощей, при этом 35 процентов из них выбрасываются, не будучи использованными в приготовлении пищи.
Фонд подсчитал, что ежедневно в Турции выкидывают на мусор около 12 миллионов хлебобулочных изделий, сокращение этого числа хотя бы на пять процентов позволит накормить 900 тысяч семей в течение года.
"Наш совет готовит отчет по предотвращению таких объемов пищевых отходов, будут представлены предложения, касающиеся шведских столов и "турецкого завтрака". Все в Турции согласны, что нужно что-то делать, но никто ничего не делает, а мы предпримем действия", — подчеркнул Бингель.

Он отметил, что подготовка отчета на рассмотрение президенту Тайипу Эрдогану займет несколько месяцев.
В Турции время от времени заявляют о необходимости отказа от системы "все включено" или турецкого завтрака. Руководитель Профессиональной ассоциации менеджеров отелей Хакан Саатчиоглу утверждал в октябре, что турецкие отели могут терять порядка 600 тысяч лир в месяц из расчета на тысячу гостей вследствие того, что гости склонны набирать больше, чем могут съесть.
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык заявлял, что полный отказ от системы шведского стола в гостиницах маловероятен, но есть вероятность появление альтернатив ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
