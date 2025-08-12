https://ria.ru/20250812/turtsija-2034758782.html

В Турции предложили отказаться от популярной в отелях услуги

В Турции предложили отказаться от популярной в отелях услуги - РИА Новости, 12.08.2025

В Турции предложили отказаться от популярной в отелях услуги

Турецкие политики поднимают вопрос отказа от "турецкого завтрака" и шведского стола в ресторанах из-за излишних пищевых отходов, сообщил член Совета по... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T11:55:00+03:00

2025-08-12T11:55:00+03:00

2025-08-12T13:37:00+03:00

в мире

турция

анталья (провинция)

осман айык

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150020/66/1500206683_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_c9b8c6f6e680520eb277837b5640c3f8.jpg

СТАМБУЛ, 12 авг — РИА Новости. Турецкие политики поднимают вопрос отказа от "турецкого завтрака" и шведского стола в ресторанах из-за излишних пищевых отходов, сообщил член Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при администрации президента Рамазан Бингель, чьи слова приводит газета Yeni Şafak."Недавно мы провели встречу с отельерами, обсуждали объем пищевых отходов. За счет шведского стола в отелях на человека приходится порядка 150 граммов еды, которая отправляется в мусор, это страшные цифры. Еще порядка 40 процентов продуктов портится, пока доходит до потребителя за счет недостаточного охлаждения, каждый год мы выбрасываем закуски — это потеря еще нескольких миллиардов лир", — заявил Бингель.Согласно информации турецкого фонда TİSVA, в стране каждый год выбрасывается порядка 23 миллионов тонн пищевых отходов, в первую очередь фруктов и овощей, при этом 35 процентов из них выбрасываются, не будучи использованными в приготовлении пищи. Фонд подсчитал, что ежедневно в Турции выкидывают на мусор около 12 миллионов хлебобулочных изделий, сокращение этого числа хотя бы на пять процентов позволит накормить 900 тысяч семей в течение года."Наш совет готовит отчет по предотвращению таких объемов пищевых отходов, будут представлены предложения, касающиеся шведских столов и "турецкого завтрака". Все в Турции согласны, что нужно что-то делать, но никто ничего не делает, а мы предпримем действия", — подчеркнул Бингель.Он отметил, что подготовка отчета на рассмотрение президенту Тайипу Эрдогану займет несколько месяцев.В Турции время от времени заявляют о необходимости отказа от системы "все включено" или турецкого завтрака. Руководитель Профессиональной ассоциации менеджеров отелей Хакан Саатчиоглу утверждал в октябре, что турецкие отели могут терять порядка 600 тысяч лир в месяц из расчета на тысячу гостей вследствие того, что гости склонны набирать больше, чем могут съесть. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык заявлял, что полный отказ от системы шведского стола в гостиницах маловероятен, но есть вероятность появление альтернатив ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.

https://ria.ru/20241006/turtsiya-1976579497.html

https://ria.ru/20250808/otravlenie-2034079987.html

турция

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, анталья (провинция), осман айык