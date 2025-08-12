https://ria.ru/20250812/tula-2034804279.html
В Туле гендиректора турфирмы заподозрили в продаже фиктивных путевок
В Туле гендиректора турфирмы заподозрили в продаже фиктивных путевок - РИА Новости, 12.08.2025
В Туле гендиректора турфирмы заподозрили в продаже фиктивных путевок
Генерального директора туристической фирмы "ТурБар" в Туле подозревают в продаже 39 фиктивных путевок, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T14:51:00+03:00
2025-08-12T14:51:00+03:00
2025-08-12T14:51:00+03:00
происшествия
тула
тульская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
ТУЛА, 12 авг – РИА Новости. Генерального директора туристической фирмы "ТурБар" в Туле подозревают в продаже 39 фиктивных путевок, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. По данным ведомства, с 26 июля по 10 августа в полицию поступило 39 заявлений о мошенничестве при покупке путевок у турфирмы "ТурБар". "Потерпевшие сообщили, что приобретали путевки, но по приезду к месту проведения отдыха оказывалось, что бронирование тура не осуществлялось, а представитель турфирмы не выходила на связь. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении мошеннических действий была установлена 35-летняя жительница Тулы, которая является генеральным директором данной туристической фирмы", - говорится в сообщении. Сейчас возбуждено и расследуется 23 уголовных дела о мошенничестве в крупном размере, по 16 обращениям проводят процессуальные проверки. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, общая сумма ущерба по поступившим заявлениям превышает 6 миллионов рублей. Оперативные сотрудники продолжают устанавливать аналогичные факты преступлений подозреваемой. Пострадавшим от действий турфирмы гражданам предлагают обращаться с заявлениями в дежурную часть управления МВД России по Туле.
https://ria.ru/20250811/moshenniki-2034497093.html
тула
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тула, Тульская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Туле гендиректора турфирмы заподозрили в продаже фиктивных путевок
В Туле гендиректора турфирмы заподозрили в продаже 39 фиктивных путевок