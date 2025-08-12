Рейтинг@Mail.ru
В Туле гендиректора турфирмы заподозрили в продаже фиктивных путевок
14:51 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/tula-2034804279.html
В Туле гендиректора турфирмы заподозрили в продаже фиктивных путевок
ТУЛА, 12 авг – РИА Новости. Генерального директора туристической фирмы "ТурБар" в Туле подозревают в продаже 39 фиктивных путевок, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. По данным ведомства, с 26 июля по 10 августа в полицию поступило 39 заявлений о мошенничестве при покупке путевок у турфирмы "ТурБар". "Потерпевшие сообщили, что приобретали путевки, но по приезду к месту проведения отдыха оказывалось, что бронирование тура не осуществлялось, а представитель турфирмы не выходила на связь. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении мошеннических действий была установлена 35-летняя жительница Тулы, которая является генеральным директором данной туристической фирмы", - говорится в сообщении. Сейчас возбуждено и расследуется 23 уголовных дела о мошенничестве в крупном размере, по 16 обращениям проводят процессуальные проверки. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, общая сумма ущерба по поступившим заявлениям превышает 6 миллионов рублей. Оперативные сотрудники продолжают устанавливать аналогичные факты преступлений подозреваемой. Пострадавшим от действий турфирмы гражданам предлагают обращаться с заявлениями в дежурную часть управления МВД России по Туле.
© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
ТУЛА, 12 авг – РИА Новости. Генерального директора туристической фирмы "ТурБар" в Туле подозревают в продаже 39 фиктивных путевок, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
По данным ведомства, с 26 июля по 10 августа в полицию поступило 39 заявлений о мошенничестве при покупке путевок у турфирмы "ТурБар".
"Потерпевшие сообщили, что приобретали путевки, но по приезду к месту проведения отдыха оказывалось, что бронирование тура не осуществлялось, а представитель турфирмы не выходила на связь. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении мошеннических действий была установлена 35-летняя жительница Тулы, которая является генеральным директором данной туристической фирмы", - говорится в сообщении.
Сейчас возбуждено и расследуется 23 уголовных дела о мошенничестве в крупном размере, по 16 обращениям проводят процессуальные проверки. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, общая сумма ущерба по поступившим заявлениям превышает 6 миллионов рублей.
Оперативные сотрудники продолжают устанавливать аналогичные факты преступлений подозреваемой. Пострадавшим от действий турфирмы гражданам предлагают обращаться с заявлениями в дежурную часть управления МВД России по Туле.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Эксперт предупредила о мошенничестве с распродажами "тяжелого люкса"
ПроисшествияТулаТульская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
