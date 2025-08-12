https://ria.ru/20250812/trevoga-2034720527.html

В Тамбовской области отменили воздушную тревогу

В Тамбовской области отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Тамбовской области, информирует приложение МЧС РФ. Опасность была объявлена в 3.24 мск, она длилась около пяти часов. "Внимание! Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.

2025

