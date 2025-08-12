Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
08:52 12.08.2025
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена в Тамбовской области, информирует приложение МЧС РФ. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Тамбовской области, информирует приложение МЧС РФ. Опасность была объявлена в 3.24 мск, она длилась около пяти часов. "Внимание! Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Тамбовской области, информирует приложение МЧС РФ.
Опасность была объявлена в 3.24 мск, она длилась около пяти часов.
"Внимание! Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Константиновском направлении
БезопасностьТамбовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
