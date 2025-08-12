https://ria.ru/20250812/trevoga-2034700012.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Николаевской, Черкасской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, тревога в Николаевской области объявлена с 2.03 мск. Примерно в районе 2.56 мск она была объявлена и в Киеве, а затем охватила другие области.Согласно карте, сигнал тревоги также звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

