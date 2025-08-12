https://ria.ru/20250812/tramp-2034700647.html
В Британии объяснили слова Трампа о поездке в Россию
2025-08-12T03:24:00+03:00
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ошибочно высказался о месте переговоров с Владимиром Путиным во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме, пишет британская газета The Guardian."Дональд Трамп допустил неловкую оплошность, предваряя свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в пятницу", — говорится в материале.Американский лидер по ошибке назвал местом проведения встречи Россию, его встреча с Владимиром Путиным должна будет пройти на Аляске, подчеркивает издания.В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Сам Дональд Трамп в понедельник сообщил, что на предстоящих переговорах Путиным планирует попросить его завершить конфликт на Украине.
в мире, россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
