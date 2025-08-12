Рейтинг@Mail.ru
В Британии объяснили слова Трампа о поездке в Россию
03:24 12.08.2025
В Британии объяснили слова Трампа о поездке в Россию
В Британии объяснили слова Трампа о поездке в Россию
в мире
россия
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ошибочно высказался о месте переговоров с Владимиром Путиным во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме, пишет британская газета The Guardian."Дональд Трамп допустил неловкую оплошность, предваряя свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в пятницу", — говорится в материале.Американский лидер по ошибке назвал местом проведения встречи Россию, его встреча с Владимиром Путиным должна будет пройти на Аляске, подчеркивает издания.В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Сам Дональд Трамп в понедельник сообщил, что на предстоящих переговорах Путиным планирует попросить его завершить конфликт на Украине.
россия
аляска
сша
в мире, россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
В Британии объяснили слова Трампа о поездке в Россию

Guardian: Трамп ошибочно высказался о месте переговоров с Путиным

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ошибочно высказался о месте переговоров с Владимиром Путиным во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме, пишет британская газета The Guardian.
"Дональд Трамп допустил неловкую оплошность, предваряя свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в пятницу", — говорится в материале.
Американский лидер по ошибке назвал местом проведения встречи Россию, его встреча с Владимиром Путиным должна будет пройти на Аляске, подчеркивает издания.
В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
Сам Дональд Трамп в понедельник сообщил, что на предстоящих переговорах Путиным планирует попросить его завершить конфликт на Украине.
