https://ria.ru/20250812/svo-2034763562.html

ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины

ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины - РИА Новости, 12.08.2025

ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины

Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T12:11:00+03:00

2025-08-12T12:11:00+03:00

2025-08-12T13:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08c45a904ae7953072cb61a6f41caa8.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, сообщило Минобороны РФ во вторник."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250812/otdelenie-2034762944.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф