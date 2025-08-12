Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины - РИА Новости, 12.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 12.08.2025 (обновлено: 13:22 12.08.2025)
ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины
ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, сообщило Минобороны РФ во вторник."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
