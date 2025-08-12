https://ria.ru/20250812/svo-2034763562.html
ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины
ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины - РИА Новости, 12.08.2025
ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины
Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего... РИА Новости, 12.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, сообщило Минобороны РФ во вторник."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
россия
украина
ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины
