Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 12.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 12.08.2025 (обновлено: 12:11 12.08.2025)
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка, Песчаное, Боровская Андреевка в Харьковской области, Карповка, Колодези и Среднее в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 215 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины Snatch производства Великобритании, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка, Песчаное, Боровская Андреевка в Харьковской области, Карповка, Колодези и Среднее в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 215 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины Snatch производства Великобритании, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
