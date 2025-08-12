https://ria.ru/20250812/svo-2034762460.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
2025-08-12T12:07:00+03:00
2025-08-12T12:07:00+03:00
2025-08-12T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
нато
донецкая народная республика
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка, Песчаное, Боровская Андреевка в Харьковской области, Карповка, Колодези и Среднее в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 215 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины Snatch производства Великобритании, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
харьковская область
россия
донецкая народная республика
