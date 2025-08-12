Рейтинг@Mail.ru
Бывшего судью Апелляционной палаты Кишинева нашли мертвым - РИА Новости, 12.08.2025
13:02 12.08.2025
Бывшего судью Апелляционной палаты Кишинева нашли мертвым
Бывшего судью Апелляционной палаты Кишинева нашли мертвым - РИА Новости, 12.08.2025
Бывшего судью Апелляционной палаты Кишинева нашли мертвым
Бывший судья Апелляционной палаты Кишинёва Михаил Дьякону, ранее отстраненный за коррупцию, найден мертвым во вторник на одной из улиц столицы Молдавии,... РИА Новости, 12.08.2025
КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Бывший судья Апелляционной палаты Кишинёва Михаил Дьякону, ранее отстраненный за коррупцию, найден мертвым во вторник на одной из улиц столицы Молдавии, сообщает онлайн-издание Puls Media. "Тело 52-летнего мужчины обнаружил прохожий около 07.30 (совпадает с мск - ред.) утра на одной из улиц столиц. Рядом с телом найдено огнестрельное оружие неустановленной модели. Медицинский эксперт, прибывший на место происшествия, не обнаружил других признаков насильственной смерти на поверхности тела. Личность умершего установлена: это бывший судья Апелляционной палаты Михаил Дьякону, который месяц назад был отстранен от должности на семь лет за коррупцию", - пишет издание. По информации СМИ, Высший совет магистратуры (орган судейского самоуправления) ранее утвердил решение специальной антикоррупционной комиссии о непрохождении данным судьей аттестации. Дьякону работал в судебной системе Молдавии с 2004 года. По данным издания, Дьякону имел лицензию на ношение пистолета "CZ-83". Генеральный инспекторат полиции МВД Молдавии подтвердил информацию об обнаружении тела, однако в сообщении полиции имя судьи не называется. Ранее власти Молдавии заявляли о приверженности курсу на реформирование судебной системы в соответствии с европейскими стандартами. Проведение реформы юстиции является одним из ключевых условий для начала переговоров о вступлении страны в Европейский союз, однако заявленные цели остались нереализованными. Инициатором реформы системы юстиции в Молдавии в 2019 году выступило правительство, которым тогда управляла нынешний президент Майя Санду. Реформа предполагает изменения в судебной системе, а также в прокуратуре. За шесть лет проект неоднократно подвергался изменениям, сейчас он в большей части сконцентрирован на проверке неподкупности прокуроров и судей.
Бывшего судью Апелляционной палаты Кишинева нашли мертвым

КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Бывший судья Апелляционной палаты Кишинёва Михаил Дьякону, ранее отстраненный за коррупцию, найден мертвым во вторник на одной из улиц столицы Молдавии, сообщает онлайн-издание Puls Media.
"Тело 52-летнего мужчины обнаружил прохожий около 07.30 (совпадает с мск - ред.) утра на одной из улиц столиц. Рядом с телом найдено огнестрельное оружие неустановленной модели. Медицинский эксперт, прибывший на место происшествия, не обнаружил других признаков насильственной смерти на поверхности тела. Личность умершего установлена: это бывший судья Апелляционной палаты Михаил Дьякону, который месяц назад был отстранен от должности на семь лет за коррупцию", - пишет издание.
По информации СМИ, Высший совет магистратуры (орган судейского самоуправления) ранее утвердил решение специальной антикоррупционной комиссии о непрохождении данным судьей аттестации.
Дьякону работал в судебной системе Молдавии с 2004 года. По данным издания, Дьякону имел лицензию на ношение пистолета "CZ-83".
Генеральный инспекторат полиции МВД Молдавии подтвердил информацию об обнаружении тела, однако в сообщении полиции имя судьи не называется.
Ранее власти Молдавии заявляли о приверженности курсу на реформирование судебной системы в соответствии с европейскими стандартами. Проведение реформы юстиции является одним из ключевых условий для начала переговоров о вступлении страны в Европейский союз, однако заявленные цели остались нереализованными.
Инициатором реформы системы юстиции в Молдавии в 2019 году выступило правительство, которым тогда управляла нынешний президент Майя Санду. Реформа предполагает изменения в судебной системе, а также в прокуратуре. За шесть лет проект неоднократно подвергался изменениям, сейчас он в большей части сконцентрирован на проверке неподкупности прокуроров и судей.
