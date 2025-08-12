Бывшего судью Апелляционной палаты Кишинева нашли мертвым
Puls Media: судья Дьякону, отстраненный за коррупцию, найден мертвым в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Бывший судья Апелляционной палаты Кишинёва Михаил Дьякону, ранее отстраненный за коррупцию, найден мертвым во вторник на одной из улиц столицы Молдавии, сообщает онлайн-издание Puls Media.
"Тело 52-летнего мужчины обнаружил прохожий около 07.30 (совпадает с мск - ред.) утра на одной из улиц столиц. Рядом с телом найдено огнестрельное оружие неустановленной модели. Медицинский эксперт, прибывший на место происшествия, не обнаружил других признаков насильственной смерти на поверхности тела. Личность умершего установлена: это бывший судья Апелляционной палаты Михаил Дьякону, который месяц назад был отстранен от должности на семь лет за коррупцию", - пишет издание.
По информации СМИ, Высший совет магистратуры (орган судейского самоуправления) ранее утвердил решение специальной антикоррупционной комиссии о непрохождении данным судьей аттестации.
Дьякону работал в судебной системе Молдавии с 2004 года. По данным издания, Дьякону имел лицензию на ношение пистолета "CZ-83".
Генеральный инспекторат полиции МВД Молдавии подтвердил информацию об обнаружении тела, однако в сообщении полиции имя судьи не называется.
Ранее власти Молдавии заявляли о приверженности курсу на реформирование судебной системы в соответствии с европейскими стандартами. Проведение реформы юстиции является одним из ключевых условий для начала переговоров о вступлении страны в Европейский союз, однако заявленные цели остались нереализованными.
Инициатором реформы системы юстиции в Молдавии в 2019 году выступило правительство, которым тогда управляла нынешний президент Майя Санду. Реформа предполагает изменения в судебной системе, а также в прокуратуре. За шесть лет проект неоднократно подвергался изменениям, сейчас он в большей части сконцентрирован на проверке неподкупности прокуроров и судей.