Сторонники Гуцул продолжают ежедневные протесты у СИЗО в Кишиневе

Сторонники Гуцул и Попан продолжают жедневные протесты у СИЗО в Кишиневе
КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Сторонники и соратники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан продолжают протест у СИЗО №13 в Кишиневе, требуя освободить их из-под стражи, сообщил РИА Новости представитель правительства автономии Юрий Кузнецов.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку.
"Митинг в поддержку Гуцул и Попан проходит у здания СИЗО №13 Кишинева, где они незаконно содержатся. Уголовное дело в отношении них полностью сфабриковано. Мы настаиваем на то, что это политический заказ и преследование оппозиции режимом Майи Санду", - сказал Кузнецов.
Ранее по распоряжению районного суда Кишинева в этот же СИЗО были заключены под стражу на 30 суток активисты блока "Победа" Ирина и Илья Вальчук, которые были задержаны на прошлой неделе по итогам обысков полиции. Митингующие также требуют их освобождения.
Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
