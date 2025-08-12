https://ria.ru/20250812/storonniki-2034748208.html

Сторонники Гуцул продолжают ежедневные протесты у СИЗО в Кишиневе

Сторонники Гуцул продолжают ежедневные протесты у СИЗО в Кишиневе - РИА Новости, 12.08.2025

Сторонники Гуцул продолжают ежедневные протесты у СИЗО в Кишиневе

Сторонники и соратники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан продолжают протест у СИЗО №13 РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T11:13:00+03:00

2025-08-12T11:13:00+03:00

2025-08-12T13:08:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

юрий кузнецов

майя санду

sputnik молдова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034768750_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1ebc4e51d36c1dedd776246ffafe1c8d.jpg

КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Сторонники и соратники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан продолжают протест у СИЗО №13 в Кишиневе, требуя освободить их из-под стражи, сообщил РИА Новости представитель правительства автономии Юрий Кузнецов. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. "Митинг в поддержку Гуцул и Попан проходит у здания СИЗО №13 Кишинева, где они незаконно содержатся. Уголовное дело в отношении них полностью сфабриковано. Мы настаиваем на то, что это политический заказ и преследование оппозиции режимом Майи Санду", - сказал Кузнецов. Ранее по распоряжению районного суда Кишинева в этот же СИЗО были заключены под стражу на 30 суток активисты блока "Победа" Ирина и Илья Вальчук, которые были задержаны на прошлой неделе по итогам обысков полиции. Митингующие также требуют их освобождения. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250810/gutsul-2034446215.html

https://ria.ru/20250806/moskalkova-2033807614.html

кишинев

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, юрий кузнецов, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии