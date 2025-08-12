https://ria.ru/20250812/ssha-2034903888.html

Немецкая автопромышленность несет миллиардные издержки из-за пошлин Трампа

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Немецкая автомобильная промышленность несет миллиардные издержки из-за введения американских импортных пошлин, Еврокомиссия и правительство ФРГ должны добиваться отмены секторальных пошлин, заявила газете Handelsblatt глава объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер. Как пишет издание, США пока не снизили секторальные пошлины на продукцию автомобильной промышленности ЕС с 27,5% до 15%, несмотря на достижение Брюсселем и Вашингтоном торговой сделки. "Сделка между ЕС и США до сих пор не принесла ясности и улучшения для немецкой автомобильной промышленности… Возникшие издержки исчисляются миллиардами и продолжают расти", - сказала Мюллер. Она призвала США отменить секторальные пошлины на продукцию европейского автопрома. "Европейская комиссия и федеральное правительство должны решительно выступать за это", - добавила глава объединения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Трамп 12 июля говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

