Саммит Путина и Трампа посвятят украинскому конфликту
Саммит Путина и Трампа посвятят украинскому конфликту - РИА Новости, 12.08.2025
Саммит Путина и Трампа посвятят украинскому конфликту
Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет сосредоточен на завершении украинского кризиса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T20:40:00+03:00
2025-08-12T20:40:00+03:00
2025-08-12T20:45:00+03:00
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет сосредоточен на завершении украинского кризиса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Я думаю, что это обсуждение в пятницу посвящено прекращению войны на Украине", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
Саммит Путина и Трампа посвятят украинскому конфликту
