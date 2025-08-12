Рейтинг@Mail.ru
Саммит Путина и Трампа посвятят украинскому конфликту - РИА Новости, 12.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 12.08.2025 (обновлено: 20:45 12.08.2025)
Саммит Путина и Трампа посвятят украинскому конфликту
Саммит Путина и Трампа посвятят украинскому конфликту - РИА Новости, 12.08.2025
Саммит Путина и Трампа посвятят украинскому конфликту
Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет сосредоточен на завершении украинского кризиса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 12.08.2025
в мире
специальная военная операция на украине
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет сосредоточен на завершении украинского кризиса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Я думаю, что это обсуждение в пятницу посвящено прекращению войны на Украине", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
россия
сша
Саммит Путина и Трампа посвятят украинскому конфликту

Белый дом: саммит Путина и Трампа на Аляске посвятят украинскому конфликту

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет сосредоточен на завершении украинского кризиса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я думаю, что это обсуждение в пятницу посвящено прекращению войны на Украине", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Белом доме назвали честью для Трампа принять Путина на американской земле
Вчера, 20:44
Вчера, 20:44
 
