Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
19:43 12.08.2025 (обновлено: 20:02 12.08.2025)
Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече Путина и Трампа
Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 12.08.2025
в мире
сша
сергей лавров
россия
марко рубио
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД."Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа", — рассказали там.Стороны подтвердили настрой на успешное проведение встречи двух лидеров государств.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил Ушаков, комментируя выбор площадки для переговоров.
В мире, США, Сергей Лавров, Россия, Марко Рубио, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolГлава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД.
"Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа", — рассказали там.
Стороны подтвердили настрой на успешное проведение встречи двух лидеров государств.

Саммит России и США

В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил Ушаков, комментируя выбор площадки для переговоров.
В Киеве заявили, что ЕС боится вызвать гнев Трампа
