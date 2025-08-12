https://ria.ru/20250812/ssha-2034884290.html
Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече Путина и Трампа
Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече Путина и Трампа
Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T19:43:00+03:00
2025-08-12T19:43:00+03:00
2025-08-12T20:02:00+03:00
в мире
сша
сергей лавров
россия
марко рубио
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_61d0b1cc372e5136aebe1f9f45a78208.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД."Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа", — рассказали там.Стороны подтвердили настрой на успешное проведение встречи двух лидеров государств.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил Ушаков, комментируя выбор площадки для переговоров.
https://ria.ru/20250812/es-2034821362.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_bc2ce3f7bca3cf2f51f32b733cb9293d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сергей лавров, россия, марко рубио, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Сергей Лавров, Россия, Марко Рубио, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече Путина и Трампа
МИД России: Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече Путина и Трампа