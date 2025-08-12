https://ria.ru/20250812/ssha-2034884290.html

Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече Путина и Трампа

Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025

Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече Путина и Трампа

Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД."Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа", — рассказали там.Стороны подтвердили настрой на успешное проведение встречи двух лидеров государств.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил Ушаков, комментируя выбор площадки для переговоров.

