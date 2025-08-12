https://ria.ru/20250812/ssha-2034866402.html

Минюст США обвинил Университет Вашингтона в игнорировании антисемитизма

Минюст США обвинил Университет Вашингтона в игнорировании антисемитизма - РИА Новости, 12.08.2025

Минюст США обвинил Университет Вашингтона в игнорировании антисемитизма

Министерство юстиции США во вторник обвинило расположенный в столице страны Университет Джорджа Вашингтона в игнорировании проблемы антисемитизма в кампусе. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T18:06:00+03:00

2025-08-12T18:06:00+03:00

2025-08-12T18:39:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

израиль

джордж вашингтон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147569/46/1475694631_0:111:5058:2956_1920x0_80_0_0_c8780a879ce17169e1e3c41cde0d4e88.jpg

ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США во вторник обвинило расположенный в столице страны Университет Джорджа Вашингтона в игнорировании проблемы антисемитизма в кампусе. "Министерство юстиции США признало Университет Джорджа Вашингтона нарушившим федеральный закон о гражданских правах за умышленное бездействие в условиях враждебной образовательной среды для еврейских, американо-израильских и израильских студентов и преподавателей", - говорится в заявлении минюста. Министерство добавило, что будет добивается немедленного устранения нарушений гражданских прав совместно с университетом. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.

https://ria.ru/20250415/ssha-2011275130.html

сша

ближний восток

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ближний восток, израиль, джордж вашингтон, хамас