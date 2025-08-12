Рейтинг@Mail.ru
Минюст США обвинил Университет Вашингтона в игнорировании антисемитизма
18:06 12.08.2025 (обновлено: 18:39 12.08.2025)
Минюст США обвинил Университет Вашингтона в игнорировании антисемитизма
Минюст США обвинил Университет Вашингтона в игнорировании антисемитизма
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США во вторник обвинило расположенный в столице страны Университет Джорджа Вашингтона в игнорировании проблемы антисемитизма в кампусе. "Министерство юстиции США признало Университет Джорджа Вашингтона нарушившим федеральный закон о гражданских правах за умышленное бездействие в условиях враждебной образовательной среды для еврейских, американо-израильских и израильских студентов и преподавателей", - говорится в заявлении минюста. Министерство добавило, что будет добивается немедленного устранения нарушений гражданских прав совместно с университетом. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
в мире, сша, ближний восток, израиль, джордж вашингтон, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Джордж Вашингтон, ХАМАС
Минюст США обвинил Университет Вашингтона в игнорировании антисемитизма

Минюст США обвинил Университет Джорджа Вашингтона в игнорировании антисемитизма

© AP Photo / Elaine ThompsonСтуденты на территории кампуса университета Джорджа Вашингтона
Студенты на территории кампуса университета Джорджа Вашингтона - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Elaine Thompson
Студенты на территории кампуса университета Джорджа Вашингтона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США во вторник обвинило расположенный в столице страны Университет Джорджа Вашингтона в игнорировании проблемы антисемитизма в кампусе.
"Министерство юстиции США признало Университет Джорджа Вашингтона нарушившим федеральный закон о гражданских правах за умышленное бездействие в условиях враждебной образовательной среды для еврейских, американо-израильских и израильских студентов и преподавателей", - говорится в заявлении минюста.
Министерство добавило, что будет добивается немедленного устранения нарушений гражданских прав совместно с университетом.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
Памятник Джону Гарварду в Гарвардском университете - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Министерство образования США лишило Гарвард грантов
15 апреля, 03:39
 
