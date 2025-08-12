Минюст США обвинил Университет Вашингтона в игнорировании антисемитизма
Минюст США обвинил Университет Джорджа Вашингтона в игнорировании антисемитизма
Студенты на территории кампуса университета Джорджа Вашингтона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США во вторник обвинило расположенный в столице страны Университет Джорджа Вашингтона в игнорировании проблемы антисемитизма в кампусе.
"Министерство юстиции США признало Университет Джорджа Вашингтона нарушившим федеральный закон о гражданских правах за умышленное бездействие в условиях враждебной образовательной среды для еврейских, американо-израильских и израильских студентов и преподавателей", - говорится в заявлении минюста.
Министерство добавило, что будет добивается немедленного устранения нарушений гражданских прав совместно с университетом.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
