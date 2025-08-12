https://ria.ru/20250812/ssha-2034817181.html

Годовая инфляция в США осталась на уровне 2,7 процента

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) в США по итогам июля остался на уровне месяцем ранее - 2,7%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Аналитики, опрошенных порталом Trading Economics, прогнозировали ускорение инфляции до 2,8%.Это значение таким образом остается на максимальном уровне с февраля, когда по итогам того месяца показатель составил 2,8%.За июль инфляция составила 0,2% после увеличения ИПЦ на 0,3% в июне.Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 3,1%, в том числе за июль 0,3%.Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 2,9%, на энергоносители - упали на 9%. За июль индекс цен на продукты питания не изменился, на энергоносители - снизился на 1,9%.Отдельно цены на яйца в годовом выражении подскочили в США на 16,4%, на кофе - на 14,5%, на мясо - на 5,8%.

