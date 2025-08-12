Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев оценил взгляды на саммит России и США конгрессвуман Луны - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:30 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/ssha-2034707145.html
Дмитриев оценил взгляды на саммит России и США конгрессвуман Луны
Дмитриев оценил взгляды на саммит России и США конгрессвуман Луны - РИА Новости, 12.08.2025
Дмитриев оценил взгляды на саммит России и США конгрессвуман Луны
Америка благодарна члену палаты представителей США от Республиканской партии Анне Паулине Луне, назвавшей предстоящий саммит России и США "невероятно важным",... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T05:30:00+03:00
2025-08-12T05:30:00+03:00
сша
россия
америка
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Америка благодарна члену палаты представителей США от Республиканской партии Анне Паулине Луне, назвавшей предстоящий саммит России и США "невероятно важным", за ее взгляды, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Америка благодарит вас за ваши взгляды", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на слова конгрессвуман, использовав эмодзи "Америка на земном шаре". Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
https://ria.ru/20250812/ssha-2034703722.html
сша
россия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f375379f47ae02a9e99ddad3d0136661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, америка, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Америка, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев оценил взгляды на саммит России и США конгрессвуман Луны

Дмитриев: конгрессвуман Луну должны благодарить за ее взгляды на саммит РФ и США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Америка благодарна члену палаты представителей США от Республиканской партии Анне Паулине Луне, назвавшей предстоящий саммит России и США "невероятно важным", за ее взгляды, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Америка благодарит вас за ваши взгляды", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на слова конгрессвуман, использовав эмодзи "Америка на земном шаре".
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Конгрессвуман призвала Россию и США действовать вместе
04:21
 
СШАРоссияАмерикаКирилл ДмитриевВладимир ПутинДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала