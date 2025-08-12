https://ria.ru/20250812/ssha-2034707145.html
Дмитриев оценил взгляды на саммит России и США конгрессвуман Луны
Дмитриев оценил взгляды на саммит России и США конгрессвуман Луны - РИА Новости, 12.08.2025
Дмитриев оценил взгляды на саммит России и США конгрессвуман Луны
Америка благодарна члену палаты представителей США от Республиканской партии Анне Паулине Луне, назвавшей предстоящий саммит России и США "невероятно важным",... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Америка благодарна члену палаты представителей США от Республиканской партии Анне Паулине Луне, назвавшей предстоящий саммит России и США "невероятно важным", за ее взгляды, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Америка благодарит вас за ваши взгляды", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на слова конгрессвуман, использовав эмодзи "Америка на земном шаре". Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Дмитриев оценил взгляды на саммит России и США конгрессвуман Луны
