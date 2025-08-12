https://ria.ru/20250812/spetsoperatsiya-2034876348.html

Спецоперация, 12 августа: российские военные уничтожили до 1415 солдат ВСУ

Спецоперация, 12 августа: российские военные уничтожили до 1415 солдат ВСУ

Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по...

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1415 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник. Отмечается, что ВС РФ также нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 179 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дипмиссии Украины нарушают международное право вербовкой наемниковУкраинские дипломатические миссии в Латинской Америке, включая посольство в Колумбии, которые занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях, нарушают нормы международного права, заявил РИА Новости депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. "Они нарушают международное право. Не знаю, подписала ли Украина Конвенцию о борьбе с наемничеством, но они, очевидно, привозят иностранцев, не являющихся гражданами их страны, для проведения операций с украинскими солдатами. По моему мнению, это является нарушением международного гуманитарного права", - заявил Урибе Муньос, депутат правящего "Исторического пакта", комментируя действия украинских посольств, которые вербуют боевиков. По словам Алирио Урибе, подобные действия иностранных дипломатических представительств могут стать предметом регулирования будущих колумбийских законов. "Несомненно, после одобрения договора (о ратификации конвенции о борьбе с наемничеством и неизменности ее пунктов - ред.) должна быть создана правовая база, регулирующая различные аспекты, и это (деятельность посольств по привлечению наемников - ред.) может быть одним из аспектов регулирования", - пояснил депутат. Как заявил ранее РИА Новости посол РФ в Боготе Николай Тавдумадзе, Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники. В интервью РИА Новости он рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Зеленский будет слушать Трампа, так как полностью от него зависитВладимир Зеленский согласится на территориальные уступки, как этого хочет президент США Дональд Трамп, так как полностью зависит от Вашингтона, заявила РИА Новости член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна. "Я думаю, что если президент (России Владимир) Путин согласится на прекращение огня и назначит дату отвода войск, президент Трамп сможет договориться об обмене территориями. Дело в том, что Зеленский будет прислушиваться к тому, чего хочет президент Трамп. Он на 100% зависит от благосклонности правительства США", - сказала она. Трамп заявил, что Орбан отверг идею о возможной победе Киева в конфликте с РФПрезидент США Дональд Трамп заявил, что в его разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном тот отверг идею о возможной победе Киева в конфликте с Россией. Во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер упомянул о своем разговоре с Орбаном, в ходе которого спросил премьер-министра, допускает ли тот возможность победы Украины в конфликте с Россией. "Он посмотрел на меня так, словно сказал: "Что за глупый вопрос"... Он сказал: "Россия - это огромная страна, и они отвоевывают свою страну и свою жизнь через войны", - процитировал Трамп слова венгерского премьера. При этом Трамп привел в пример победу России на Гитлером и Наполеоном. "Мой друг сказал, что Россия жесткая, потому что они просто продолжают сражаться. Они победили Гитлера… Они победили Наполеона. Знаете, они занимаются этим уже долгое время", - указал журналистам Трамп. Бывший вице-губернатор Аляски ждет, что Путин и Трамп договорятся о перемирииЕсть надежда на то, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске приведет к скорому перемирию на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор этого штата Лорен Леман. "Я надеюсь, что будет содержательный диалог, который быстро приведет к перемирию и мирному соглашению", - сказал Леман. По его словам, Трамп хочет прекратить кровопролитие. Леман выразил надежду на то, что Путин тоже хочет этого. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Венгрия не присоединилась к заявлению Евросоюза по УкраинеВенгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, в котором члены ЕС обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России, следует из заявления на официальном сайте ЕС. "Венгрия не присоединяется к данному заявлению", - говорится в примечании к заявлению. В нем отмечается, что страны ЕС "в координации с США и другими партнерами-единомышленниками продолжат оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине". "ЕС также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры в отношении России", - добавляется в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Украина увеличила обстрелы населенных пунктовВ ответ на сообщение о саммите РФ-США Украина резко увеличила обстрелы населенных пунктов и гражданских объектов - с 50 до 130 населенных пунктов в день, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На сообщение о подготовке саммита Россия-США Украина отреагировала резким увеличением числа обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов на территории России. Если в начале недели ВСУ перманентно обстреливали гражданские объекты на территории примерно 50 населенных пунктов, то после сообщения о подготовке переговоров число населенных пунктов, попавших под украинские удары, выросло примерно до 130 (138 - в субботу, и 128 - в воскресенье)", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе за 4-10 августа, который он предоставил РИА Новости. По данным, собранным службой посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима, за минувшую неделю от обстрелов пострадали 127 мирных жителей: ранены 105 человек, в том числе 6 несовершеннолетних детей, погибли 22 человека. "Печальное "лидерство" по числу погибших мирных жителей на минувшей неделе было за ЛНР и Белгородской областью. Чаще всего обстрелам подвергались гражданские объекты на территориях Белгородской, Курской, Херсонской областей", - добавил Мирошник. ЕС заявил о необходимости "сокращения боевых действий"Лидеры стран Евросоюза в заявлении по Украине на фоне предстоящих переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина заявили, что конструктивные переговоры о мире могут проходить только в условиях как минимум сокращения боевых действий. "Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий", - указывается в документе. В нем также утверждается, что "справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой". Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ. Россия не будет торговаться по вопросу своих конституционных территорийРоссия не приемлет торг в отношении четырех новых регионов и Крыма, которые являются законными землями страны в соответствии с Конституцией, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Торг неуместен в отношении тех территорий, которые, согласно нашей Конституции, являются законной территорией Российской Федерации. То есть все четыре новых региона, а также давно вошедший в состав России Крым - это наши конституционные земли, конституционные территории. И торговаться по этому вопросу с американцами, тем более с украинцами, не будет", - сказал Джабаров эфире телеканала "Россия 24". При этом сенатор подчеркнул, что любой обмен по землям следует решать "на очень высоком уровне". "У нашего президента есть абсолютно чёткая политическая линия. Он достаточно опытный политик, и он знает, как вести такие переговоры. Мы в этом не сомневаемся", - добавил парламентарий. Джабаров также напомнил, что Россия не приемлет членство Украины в НАТО, украинское государство должно сохранить внеблоковый статус. "Если это не будет выполнено, то я думаю, что Украине нечего рассчитывать на какой-то хороший выход из создавшейся ситуации", - сказал политик. Европа обогнала США по объему помощи Украине по контрактам на закупкуОбщий объем помощи по европейским контрактам на закупку товаров военного назначения для Украины достиг 35,1 миллиарда евро, что на 4,4 миллиарда евро больше общей стоимости товаров, закупленных США, свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel). "С начала конфликта и по июнь 2025 года включительно Европа предоставила военную помощь на сумму не менее 35,1 млрд евро по контрактам на закупки с оборонной промышленностью, на 4,4 млрд евро больше, чем США", - говорится в сообщении на сайте института. При этом отмечается, что из 10,5 миллиарда евро европейской военной помощи, выделенной в мае и июне 2025 года, не менее 4,6 миллиарда евро будут направлены на контракты с оборонными предприятиями, а не на поступления из запасов. "Военная помощь Украине всё больше определяется возможностями оборонной промышленности. Между тем Европа закупила больше по новым оборонным контрактам, чем США, это демонстрирует явный переход от поставок из запасов к промышленному производству. Поэтому для обеспечения своевременной и эффективной доставки обещанной помощи Европе необходима сильная и устойчивая оборонная промышленность", - заявил руководитель проекта Ukraine Support Tracker Таро Нишикава. Китай поддерживает все усилия по урегулированию конфликта на УкраинеПекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предстоящую встречу лидеров РФ и США в штате Аляска. "Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, улучшение отношений между сторонами и продвижение политического урегулирования украинского кризиса", - приводит слова Линь Цзяня официальный сайт МИД КНР. Дипломат отметил, что китайская сторона надеется на то, что все стороны (конфликта - ред.) и заинтересованные стороны своевременно примут участие в мирных переговорах и как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и имеющую обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон.

