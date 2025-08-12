https://ria.ru/20250812/spetsoperatsiya-2034710647.html
Дроноводы уничтожили боевиков "Азова"* в Харьковской области
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Дроноводы ВС РФ уничтожили разведчиков украинского нацбатальона "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) в их полевом лагере в районе поселка Боровая Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Расчеты дронов-камикадзе российских войск в ходе продвижения уничтожили пункт временной дислокации разведывательного батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ (сформирована из националистов "Азова"* - ред.) в районе населенного пункта Боровая. Уничтожены до 25 человек рядового и офицерского состава", - сообщили в силовых структурах агентству. В распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля ударов по националистам. Российские дроноводы используют "камикадзе" на оптоволокне и беспилотники со сбросами гранат. Разведчики ВСУ пытаются скрыться от дронов в лесу под кронами деревьев, однако операторы БПЛА их замечают и уничтожают. "Украинцы не стали даже пытаться забрать тела военных", - сообщил командир российского расчета БПЛА с позывным "Тедди". Он добавил, что тела до сих пор лежат в лесопосадке. "На самом деле, этот участок был проблемным. Тяжело их выбивали оттуда. Вместо простых мотострелков оборонялись матерые разведчики. Бывшие "азовцы"*, которые влились в 3-ю штурмовую бригаду" - добавил российский военнослужащий. Ранее РИА Новости сообщали, что передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского нацбатальона "Азов"* отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС РФ в Харьковской области. Передовой командный пункт находился в районе между поселком Боровая и селом Подлиман.* Запрещенная в России террористическая организация
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Дроноводы ВС РФ уничтожили разведчиков украинского нацбатальона "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) в их полевом лагере в районе поселка Боровая Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Расчеты дронов-камикадзе российских войск в ходе продвижения уничтожили пункт временной дислокации разведывательного батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ
(сформирована из националистов "Азова"* - ред.) в районе населенного пункта Боровая. Уничтожены до 25 человек рядового и офицерского состава", - сообщили в силовых структурах агентству.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля ударов по националистам. Российские дроноводы используют "камикадзе" на оптоволокне и беспилотники со сбросами гранат. Разведчики ВСУ пытаются скрыться от дронов в лесу под кронами деревьев, однако операторы БПЛА их замечают и уничтожают.
"Украинцы не стали даже пытаться забрать тела военных", - сообщил командир российского расчета БПЛА с позывным "Тедди". Он добавил, что тела до сих пор лежат в лесопосадке.
"На самом деле, этот участок был проблемным. Тяжело их выбивали оттуда. Вместо простых мотострелков оборонялись матерые разведчики. Бывшие "азовцы"*, которые влились в 3-ю штурмовую бригаду" - добавил российский военнослужащий.
Ранее РИА Новости сообщали, что передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского нацбатальона "Азов"* отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС РФ в Харьковской области
. Передовой командный пункт находился в районе между поселком Боровая и селом Подлиман.
* Запрещенная в России террористическая организация