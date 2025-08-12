Как живет в колонии маньяк Олег Соколов
Историк Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Олег Соколов всегда любил эпоху Наполеона и даже не как ученый‑наблюдатель, а как "участник". Он руководил реконструкциями, писал книги, преподавал в СПбГУ и даже получил орден Почётного легиона за вклад в популяризацию истории Франции. Казалось, профессиональный успех и влияние историка были неоспоримы. Но внезапно этот образ рухнул: в ночь на 8 ноября 2019 года доцент убил свою аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил её тело и попытался избавиться от останков в реке Мойке.
Олег Соколов и исторические реконструкторы в облачении средневековых рыцарей на научно-просветительском форуме "Учёные против мифов-6" в Санкт-Петербурге
Олег Соколов и исторические реконструкторы в облачении средневековых рыцарей на научно-просветительском форуме "Учёные против мифов-6" в Санкт-Петербурге
В Октябрьском районном суде Петербурга он настаивал, что действовал в состоянии "умопомрачения". Однако экспертиза психического центра им. Сербского признала Соколова вменяемым. В итоге, 25 декабря 2020 года, ему был назначен срок в 12 лет 6 месяцев строгой колонии за убийство и незаконное хранение оружия.
Начало конца
Личная жизнь Соколова оказалась непростой. Первой супругой стала студентка. Они познакомились в Эрмитаже, на одной из экскурсий, организованной Соколовым. Девушка быстро влюбилась в мужчину и вышла за него замуж. Но брак довольно скоро распался. Теща обвиняла историка, в том, что с его зарплатой, он не в состоянии обеспечить достойный уровень жизни дочери.
Историк Олег Соколов на военно-исторической реконструкции Бородинского сражения
Историк Олег Соколов на военно-исторической реконструкции Бородинского сражения
Соколов никогда не отличался постоянством в отношениях. Даже будучи женатым, он позволял себе флирт и интимную близость с другими женщинами, особенно со студентками, которые находились в зависимости от него как от преподавателя. Одной из таких девушек была Екатерина, и их роман начался задолго до появления в его жизни Анастасии Ещенко. А закончился пугающим инцидентом: по словам Екатерины, однажды Соколов привязал её к стулу, начал угрожать утюгом, а затем и вовсе пытался задушить.
Испугавшись за свою жизнь, девушка разорвала с ним все контакты и обратилась в полицию. Однако никакой реакции от правоохранительных органов тогда не последовало. Екатерина позже признавалась, что чувствовала вину за то, что не предупредила Анастасию о возможной опасности. Но страх, что ей не поверят, оказался сильнее желания вмешаться.
Позже начался роман с аспиранткой Анастасией Ещенко. Девушка взяла псевдоним Изабель и согласилась называть мужа "сир".
Олег Соколов и Анастасия Ищенко
Олег Соколов и Анастасия Ищенко
"До этого она никогда не интересовалась ни французской военной историей, ни Наполеоном, - рассказывает Любовь Фролова, одна из одногруппниц убитой девушки. - Настя занималась историей гражданской войны в России".
Родители просили её прекратить взаимоотношения, но она не вняла - любовь затмевала всё. До последнего.
Ночь убийства
В роковую ночь началось всё с ссоры. Соколов рассказал о встрече с бывшей женой, И Ещенко объявила, что хочет уйти. Маньяк сорвался. Четыре выстрела в голову и перелом шейных позвонков и неминуемая смерть. После убийства Соколов принял гостей, пил коньяк, обсуждал исторические реконструкции как ни в чём не бывало. Гости даже не подозревали, что произошло в квартире. А уже после их ухода Соколов расчленил тело девушки и сбросил останки в Мойку.
Дом на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, где проживал историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов, подозреваемый в убийстве девушки
Дом на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, где проживал историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов, подозреваемый в убийстве девушки
На набережной прохожий заметил странную сцену: мужчина в мокрой одежде пытался выбраться из воды, рядом плавал подозрительный мешок. Прохожий вызвал врачей и полицию, не подозревая, что стал свидетелем финала кровавой драмы. Мокрым чудаком в Мойке оказался доцент СПбГУ Олег Соколов. Позже следствие установило, что он прыгнул в реку, чтобы утопить мешок с частями тела своей убитой возлюбленной.
Последовавшее расследование заняло почти десять месяцев. На суде убийца настаивал, будто не хотел смертельного итога для возлюбленной, а просто "не выдержал давления"со стороны Анастасии.
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Якобы она провоцировала его и довела до срыва. Однако следствие собрало достаточно доказательств того, что преступление было не только преднамеренным, но и особо жестоким. В итоге бывшего преподавателя приговорилик 12,5 годам заключения в колонии строгого режима.
Родные и близкие Ещенко не могли даже представить, что наказание окажется столь мягким по условиям. Место, где оказался Соколов, больше напоминало пансионат, чем зону и именно это впоследствии породило волну возмущения в обществе.
Могила аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
Колония или курорт?
После заключения Соколова направили в колонию строгого режима № 6 во Фрунзенском районе СПб. Как ни странно, условия там "не хуже санатория", по словам самого историка.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Камеры похожи на общежития, есть телевизоры, можно посещать общие кухни, спортзал, библиотеку и даже бильярд. Заключённым разрешено покупать продукты в магазине, заниматься чтением, а также вести кружок. Соколов недавно стал библиотекарем и преподавателем истории для сокамерников. В своих письмах он уверял, что чувствует себя скорее пациентом санатория, чем осуждённым.
Необычно: уже после ареста к нему проявили внимание две женщины - обе Екатерины. Одна следит за порядком в квартире, где произошло убийство, другая посылает книги и письма поддержки. Соколов якобы даже признался, что хотел бы жениться на одной из них.
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Кстати, историк до сих пор просит отправить его на принудительную воинскую службу, чтобы искупить преступление кровью. Однако из‑за возраста ему в просьбе категорически отказано.