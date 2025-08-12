https://ria.ru/20250812/sokolov-2031494337.html

Как живет в колонии маньяк Олег Соколов

Он руководил реконструкциями, писал книги, преподавал в СПбГУ и даже получил орден Почётного легиона за вклад в популяризацию истории Франции. Казалось,...

франция

санкт-петербург

олег соколов (доцент спбгу)

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Олег Соколов всегда любил эпоху Наполеона и даже не как ученый‑наблюдатель, а как "участник". Он руководил реконструкциями, писал книги, преподавал в СПбГУ и даже получил орден Почётного легиона за вклад в популяризацию истории Франции. Казалось, профессиональный успех и влияние историка были неоспоримы. Но внезапно этот образ рухнул: в ночь на 8 ноября 2019 года доцент убил свою аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил её тело и попытался избавиться от останков в реке Мойке.В Октябрьском районном суде Петербурга он настаивал, что действовал в состоянии "умопомрачения". Однако экспертиза психического центра им. Сербского признала Соколова вменяемым. В итоге, 25 декабря 2020 года, ему был назначен срок в 12 лет 6 месяцев строгой колонии за убийство и незаконное хранение оружия.Начало концаЛичная жизнь Соколова оказалась непростой. Первой супругой стала студентка. Они познакомились в Эрмитаже, на одной из экскурсий, организованной Соколовым. Девушка быстро влюбилась в мужчину и вышла за него замуж. Но брак довольно скоро распался. Теща обвиняла историка, в том, что с его зарплатой, он не в состоянии обеспечить достойный уровень жизни дочери.Соколов никогда не отличался постоянством в отношениях. Даже будучи женатым, он позволял себе флирт и интимную близость с другими женщинами, особенно со студентками, которые находились в зависимости от него как от преподавателя. Одной из таких девушек была Екатерина, и их роман начался задолго до появления в его жизни Анастасии Ещенко. А закончился пугающим инцидентом: по словам Екатерины, однажды Соколов привязал её к стулу, начал угрожать утюгом, а затем и вовсе пытался задушить.Испугавшись за свою жизнь, девушка разорвала с ним все контакты и обратилась в полицию. Однако никакой реакции от правоохранительных органов тогда не последовало. Екатерина позже признавалась, что чувствовала вину за то, что не предупредила Анастасию о возможной опасности. Но страх, что ей не поверят, оказался сильнее желания вмешаться.Позже начался роман с аспиранткой Анастасией Ещенко. Девушка взяла псевдоним Изабель и согласилась называть мужа "сир"."До этого она никогда не интересовалась ни французской военной историей, ни Наполеоном, - рассказывает Любовь Фролова, одна из одногруппниц убитой девушки. - Настя занималась историей гражданской войны в России".Родители просили её прекратить взаимоотношения, но она не вняла - любовь затмевала всё. До последнего.Ночь убийстваВ роковую ночь началось всё с ссоры. Соколов рассказал о встрече с бывшей женой, И Ещенко объявила, что хочет уйти. Маньяк сорвался. Четыре выстрела в голову и перелом шейных позвонков и неминуемая смерть. После убийства Соколов принял гостей, пил коньяк, обсуждал исторические реконструкции как ни в чём не бывало. Гости даже не подозревали, что произошло в квартире. А уже после их ухода Соколов расчленил тело девушки и сбросил останки в Мойку.На набережной прохожий заметил странную сцену: мужчина в мокрой одежде пытался выбраться из воды, рядом плавал подозрительный мешок. Прохожий вызвал врачей и полицию, не подозревая, что стал свидетелем финала кровавой драмы. Мокрым чудаком в Мойке оказался доцент СПбГУ Олег Соколов. Позже следствие установило, что он прыгнул в реку, чтобы утопить мешок с частями тела своей убитой возлюбленной.Последовавшее расследование заняло почти десять месяцев. На суде убийца настаивал, будто не хотел смертельного итога для возлюбленной, а просто "не выдержал давления"со стороны Анастасии.Якобы она провоцировала его и довела до срыва. Однако следствие собрало достаточно доказательств того, что преступление было не только преднамеренным, но и особо жестоким. В итоге бывшего преподавателя приговорилик 12,5 годам заключения в колонии строгого режима.Родные и близкие Ещенко не могли даже представить, что наказание окажется столь мягким по условиям. Место, где оказался Соколов, больше напоминало пансионат, чем зону и именно это впоследствии породило волну возмущения в обществе.Колония или курорт?После заключения Соколова направили в колонию строгого режима № 6 во Фрунзенском районе СПб. Как ни странно, условия там "не хуже санатория", по словам самого историка.Камеры похожи на общежития, есть телевизоры, можно посещать общие кухни, спортзал, библиотеку и даже бильярд. Заключённым разрешено покупать продукты в магазине, заниматься чтением, а также вести кружок. Соколов недавно стал библиотекарем и преподавателем истории для сокамерников. В своих письмах он уверял, что чувствует себя скорее пациентом санатория, чем осуждённым.Необычно: уже после ареста к нему проявили внимание две женщины - обе Екатерины. Одна следит за порядком в квартире, где произошло убийство, другая посылает книги и письма поддержки. Соколов якобы даже признался, что хотел бы жениться на одной из них.Кстати, историк до сих пор просит отправить его на принудительную воинскую службу, чтобы искупить преступление кровью. Однако из‑за возраста ему в просьбе категорически отказано.

