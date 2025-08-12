https://ria.ru/20250812/shapsha-2034761553.html
Шапша вручил калужанам региональные и федеральные награды
КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил выдающимся жителям региональные и федеральные награды, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области. Сообщается, что 12 августа в Калуге прошла церемония торжественного вручения государственных наград РФ и наград Калужской области. "Их удостоены 29 жителей региона: руководители и работники научно-производственных и промышленных предприятий, представители сферы здравоохранения, агропромышленного комплекса, юристы, работники культуры, муниципальной службы и средств массовой информации. Награды землякам вручил губернатор Владислав Шапша", - говорится в сообщении. Шапша поблагодарил тружеников Калужской области за большой вклад в её развитие. "Эти награды — признание ваших заслуг и вашего таланта. Каждый день вы с полной самоотдачей работаете на благо Калужской области и Российской Федерации. Своим примером вы заряжаете коллег, которые находятся рядом с вами. Вы — наставники, старшие товарищи, люди, которые ведут за собой свои коллективы", - сказал губернатор на церемонии. Шапша подчеркнул: те, кто удостоен наград, вносят значительный вклад в достижения экономики Калужской области, отметив, что регион является одним из лидеров в стране по многим показателям - в промышленности, науке, сельском хозяйстве.
