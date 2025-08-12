https://ria.ru/20250812/sevastopol-2034871476.html

Жителей Севастополя предупредили об отключении мобильного интернета

Жителей Севастополя предупредили об отключении мобильного интернета

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в Telegram об отключении мобильного интернета в городе. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в Telegram об отключении мобильного интернета в городе."Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать", — написал он.Местным жителям и гостям полуострова Развожаев порекомендовал:

