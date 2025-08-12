Рейтинг@Mail.ru
Жителей Севастополя предупредили об отключении мобильного интернета - РИА Новости, 12.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 12.08.2025
Жителей Севастополя предупредили об отключении мобильного интернета
Жителей Севастополя предупредили об отключении мобильного интернета
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в Telegram об отключении мобильного интернета в городе. РИА Новости, 12.08.2025
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
республика крым
россия
общество
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в Telegram об отключении мобильного интернета в городе."Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать", — написал он.Местным жителям и гостям полуострова Развожаев порекомендовал:
севастополь, михаил развожаев, республика крым, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым, Россия, Общество
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСмартфон
© РИА Новости / Владимир Песня
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в Telegram об отключении мобильного интернета в городе.
"Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать", — написал он.
Местным жителям и гостям полуострова Развожаев порекомендовал:
  • заранее предупредить близких, что возможны отключения мобильного интернета, и рассказать детям и пожилым людям, что нужно делать, если пропали привычные каналы связи;
  • использовать голосовую связь или смс, иметь запас средств на счету телефона;
  • записать телефоны служб такси в телефонной книге;
  • иметь при себе запас наличных денег.
  • пользоваться Wi-Fi в заведениях, но только от доверенных организаций;
  • заранее скачивать офлайн-карты.
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевРеспублика КрымРоссияОбщество
 
 
