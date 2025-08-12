https://ria.ru/20250812/sevastopol-2034871476.html
Жителей Севастополя предупредили об отключении мобильного интернета
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в Telegram об отключении мобильного интернета в городе. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T18:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
республика крым
россия
общество
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в Telegram об отключении мобильного интернета в городе."Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать", — написал он.Местным жителям и гостям полуострова Развожаев порекомендовал:
севастополь, михаил развожаев, республика крым, россия, общество
