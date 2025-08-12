https://ria.ru/20250812/selkhozoborot-2034775124.html
Более 190 тысяч гектаров земли ввели в сельхозоборот за 5 лет в Подмосковье
Более 190 тысяч гектаров земли ввели в сельхозоборот за 5 лет в Подмосковье - РИА Новости, 12.08.2025
Более 190 тысяч гектаров земли ввели в сельхозоборот за 5 лет в Подмосковье
С 2020 года число неиспользуемых сельскохозяйственных земель в Московской области сократилось на 191 тысячу, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:03:00+03:00
2025-08-12T13:03:00+03:00
2025-08-12T13:03:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
егорьевск
ступино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011515333_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_46533ca1a36b2e9e04e79e641b678567.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. С 2020 года число неиспользуемых сельскохозяйственных земель в Московской области сократилось на 191 тысячу, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, общая площадь сельхозугодий в регионе составляет 916 тысяч гектаров. С начала 2025 года фермеры региона ввели в сельхозоборот более 2,1 тысячи гектаров. В Ступине в этом году введено в сельхозоборот 717,2 гектара земель. Основную часть этих площадей освоили местные предприятия. Работа в этом направлении проводится и в других муниципалитетах. В Егорьевске аграрии ввели в оборот 155,5 гектара, в Кашире — 106,5. Программа развития сельскохозяйственных земель продолжается, и подмосковные компании планомерно увеличивают посевные площади для наращивания выпуска товаров растениеводства и животноводства.
https://ria.ru/20250812/larki-2034767669.html
московская область (подмосковье)
егорьевск
ступино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011515333_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_71b3e7e01a1cdb81c4b4398acf74464d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), егорьевск, ступино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Ступино
Более 190 тысяч гектаров земли ввели в сельхозоборот за 5 лет в Подмосковье
Аграрии Подмосковья ввели в сельхозоборот свыше 190 тыс гектаров земли за 5 лет
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. С 2020 года число неиспользуемых сельскохозяйственных земель в Московской области сократилось на 191 тысячу, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
По данным ведомства, общая площадь сельхозугодий в регионе составляет 916 тысяч гектаров. С начала 2025 года фермеры региона ввели в сельхозоборот более 2,1 тысячи гектаров.
В Ступине в этом году введено в сельхозоборот 717,2 гектара земель. Основную часть этих площадей освоили местные предприятия.
Работа в этом направлении проводится и в других муниципалитетах. В Егорьевске аграрии ввели в оборот 155,5 гектара, в Кашире — 106,5. Программа развития сельскохозяйственных земель продолжается, и подмосковные компании планомерно увеличивают посевные площади для наращивания выпуска товаров растениеводства и животноводства.