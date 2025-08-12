https://ria.ru/20250812/selkhozoborot-2034775124.html

Более 190 тысяч гектаров земли ввели в сельхозоборот за 5 лет в Подмосковье

Более 190 тысяч гектаров земли ввели в сельхозоборот за 5 лет в Подмосковье - РИА Новости, 12.08.2025

Более 190 тысяч гектаров земли ввели в сельхозоборот за 5 лет в Подмосковье

С 2020 года число неиспользуемых сельскохозяйственных земель в Московской области сократилось на 191 тысячу, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:03:00+03:00

2025-08-12T13:03:00+03:00

2025-08-12T13:03:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

егорьевск

ступино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011515333_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_46533ca1a36b2e9e04e79e641b678567.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. С 2020 года число неиспользуемых сельскохозяйственных земель в Московской области сократилось на 191 тысячу, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, общая площадь сельхозугодий в регионе составляет 916 тысяч гектаров. С начала 2025 года фермеры региона ввели в сельхозоборот более 2,1 тысячи гектаров. В Ступине в этом году введено в сельхозоборот 717,2 гектара земель. Основную часть этих площадей освоили местные предприятия. Работа в этом направлении проводится и в других муниципалитетах. В Егорьевске аграрии ввели в оборот 155,5 гектара, в Кашире — 106,5. Программа развития сельскохозяйственных земель продолжается, и подмосковные компании планомерно увеличивают посевные площади для наращивания выпуска товаров растениеводства и животноводства.

https://ria.ru/20250812/larki-2034767669.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

ступино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), егорьевск, ступино