Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза
15:21 12.08.2025 (обновлено: 16:07 12.08.2025)
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза
ЖЕНЕВА, 12 авг — РИА Новости. Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России, сообщается в заявлении на сайте Федерального совета страны."Швейцария приняла ряд поправок, представленных ЕС в рамках 18-го пакета санкций. Эти меры вступают в силу 12 августа", — говорится в нем.В санкционный список внесли 14 физических лиц и 41 — юридическое. В него вошли российские и международные компании, управляющие судами, которые якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов, трейдеры нефти и поставщики военно-промышленного комплекса. Под ограничительные меры также попали 105 судов, которые ЕС связывает с перевозкой российских энергоносителей.После новостей о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа европейские лидеры распространили заявление, что ЕС продолжит сохранять и вводить новые санкции против России. В документе отмечается, что страны Евросоюза в координации с США и другими союзниками продолжат поддерживать Украину в разных сферах, в том числе в военном и дипломатическом отношении. Единственной страной, которая не присоединилась к этому заявлению, стала Венгрия.Россия неоднократно подчеркивала, что справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих европейских странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей.
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза

Швейцария внесла 14 физлиц и 41 юрлицо в санкционный список против России

© Getty Images / Michael Derrer FuchsФедеральный дворец Швейцарии в Берне
Федеральный дворец Швейцарии в Берне
© Getty Images / Michael Derrer Fuchs
Федеральный дворец Швейцарии в Берне. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 авг — РИА Новости. Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России, сообщается в заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Швейцария приняла ряд поправок, представленных ЕС в рамках 18-го пакета санкций. Эти меры вступают в силу 12 августа", — говорится в нем.
Каллас заявила, что работает над новыми санкциями против России
Каллас заявила, что работает над новыми санкциями против России
Вчера, 21:27
В санкционный список внесли 14 физических лиц и 41 — юридическое. В него вошли российские и международные компании, управляющие судами, которые якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов, трейдеры нефти и поставщики военно-промышленного комплекса. Под ограничительные меры также попали 105 судов, которые ЕС связывает с перевозкой российских энергоносителей.
После новостей о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа европейские лидеры распространили заявление, что ЕС продолжит сохранять и вводить новые санкции против России. В документе отмечается, что страны Евросоюза в координации с США и другими союзниками продолжат поддерживать Украину в разных сферах, в том числе в военном и дипломатическом отношении. Единственной страной, которая не присоединилась к этому заявлению, стала Венгрия.

Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Они сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, отмечал помощник президента Юрий Ушаков, комментируя выбор площадки для переговоров.

Россия неоднократно подчеркивала, что справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих европейских странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей.
"Жалкие": Орбан резко отреагировал на заявление лидеров ЕС по Украине
"Жалкие": Орбан резко отреагировал на заявление лидеров ЕС по Украине
14:38
 
