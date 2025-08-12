Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза
Швейцария внесла 14 физлиц и 41 юрлицо в санкционный список против России
ЖЕНЕВА, 12 авг — РИА Новости. Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России, сообщается в заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Швейцария приняла ряд поправок, представленных ЕС в рамках 18-го пакета санкций. Эти меры вступают в силу 12 августа", — говорится в нем.
В санкционный список внесли 14 физических лиц и 41 — юридическое. В него вошли российские и международные компании, управляющие судами, которые якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов, трейдеры нефти и поставщики военно-промышленного комплекса. Под ограничительные меры также попали 105 судов, которые ЕС связывает с перевозкой российских энергоносителей.
После новостей о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа европейские лидеры распространили заявление, что ЕС продолжит сохранять и вводить новые санкции против России. В документе отмечается, что страны Евросоюза в координации с США и другими союзниками продолжат поддерживать Украину в разных сферах, в том числе в военном и дипломатическом отношении. Единственной страной, которая не присоединилась к этому заявлению, стала Венгрия.
Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Они сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, отмечал помощник президента Юрий Ушаков, комментируя выбор площадки для переговоров.
Россия неоднократно подчеркивала, что справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих европейских странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей.