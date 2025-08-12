Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-июле вырос на 1,2 процента

https://ria.ru/20250812/samolet-2034797428.html
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Перевозки пассажиров группой "Аэрофлот" в январе-июле выросли на 1,2% - до 31,6 миллиона человек, а в июле показали снижение - на 2,3%, до 5,7 миллиона человек, сообщила компания. "Ключевые результаты июля 2025 года. Группа "Аэрофлот" перевезла 5,7 млн пассажиров: пассажиропоток увеличился на 7,9% к июню 2025 года и снизился на 2,3% по сравнению с июлем 2024 года", - сообщила компания. "Ключевые результаты семи месяцев 2025 года. По итогам семи месяцев перевезено 31,6 млн пассажиров, на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении. Снижение перевозок в июле по сравнению с прошлым годом компания объяснила внешними факторами, влияющими на операционную деятельность. Группа перевезла за семь месяцев 24,2 миллиона пассажиров на внутренних линиях и 7,4 миллиона на международных, а за июль - 4,5 миллиона и 1,2 миллиона человек соответственно.
