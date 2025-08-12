https://ria.ru/20250812/samolet-2034797428.html

Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-июле вырос на 1,2 процента

Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-июле вырос на 1,2 процента - РИА Новости, 12.08.2025

Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-июле вырос на 1,2 процента

Перевозки пассажиров группой "Аэрофлот" в январе-июле выросли на 1,2% - до 31,6 миллиона человек, а в июле показали снижение - на 2,3%, до 5,7 миллиона человек, РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T14:16:00+03:00

2025-08-12T14:16:00+03:00

2025-08-12T14:52:00+03:00

аэрофлот

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131679/02/1316790212_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_a148c3ea907a59f3d6fff189f2115fb4.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Перевозки пассажиров группой "Аэрофлот" в январе-июле выросли на 1,2% - до 31,6 миллиона человек, а в июле показали снижение - на 2,3%, до 5,7 миллиона человек, сообщила компания. "Ключевые результаты июля 2025 года. Группа "Аэрофлот" перевезла 5,7 млн пассажиров: пассажиропоток увеличился на 7,9% к июню 2025 года и снизился на 2,3% по сравнению с июлем 2024 года", - сообщила компания. "Ключевые результаты семи месяцев 2025 года. По итогам семи месяцев перевезено 31,6 млн пассажиров, на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении. Снижение перевозок в июле по сравнению с прошлым годом компания объяснила внешними факторами, влияющими на операционную деятельность. Группа перевезла за семь месяцев 24,2 миллиона пассажиров на внутренних линиях и 7,4 миллиона на международных, а за июль - 4,5 миллиона и 1,2 миллиона человек соответственно.

https://ria.ru/20250812/peterburg-2034743911.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэрофлот, россия, общество