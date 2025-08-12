https://ria.ru/20250812/rostki-2034809301.html

Более 30 стран заявились на российско-китайский форум "Ростки" в Казани

Более 30 стран заявились на российско-китайский форум "Ростки" в Казани - РИА Новости, 12.08.2025

Более 30 стран заявились на российско-китайский форум "Ростки" в Казани

Представители 32 стран зарегистрировались на третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, ожидается порядка 10... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T15:05:00+03:00

2025-08-12T15:05:00+03:00

2025-08-12T15:05:00+03:00

республика татарстан

россия

казань

китай

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_4cf96dd666e4123baed76656b80b01a6.jpg

КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Представители 32 стран зарегистрировались на третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, ожидается порядка 10 тысяч участников - на уровне прошлого года, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана, секретарь оргкомитета форума Талия Минуллина. "У нас в этом году зарегистрировалось 32 страны… Мы ожидаем порядка 10 тысяч участников - на уровне прошлого года", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана. Она уточнила, что в настоящее время регистрацию прошли 59 регионов Российской Федерации. Большой интерес отмечается со стороны Китая - ожидается приезд представителей 24 территориальных административных подразделений (провинции, города) Китая, в том числе 11 правительственных делегаций. Также будут представлены более 200 китайских компаний, в том числе крупневших корпораций. По информации Минуллиной, в программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Деловая программа распределена по 17 тематическим направлениям: межгосударственный диалог, экономика, промышленность, образование, бизнес и предпринимательство, деловые объединения, финансы и инвестиции, культура, транспорт, сельское хозяйство, туризм, строительство и другим. В числе почетных гостей форума советник президента РФ Игорь Левитин, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков, глава Чувашии Олег Николаев, врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй и другие. Минуллина сообщила, что в настоящее время в оргкомитет форума заявлено уже порядка 20 соглашений, которые планируется подписать. Одним из важных событий, по ее словам, станет открытие Центра содействия китайским инвестициям в Татарстане, инициатива о создании которого прозвучала на прошлогоднем форуме. В культурно-спортивной программе форума традиционные мастер-классы, фестиваль китайского кино, чайные церемонии, турниры по китайской древней игре Вэйци, настольному теннису и игре го, шахматный турнир, праздник драконьих лодок, посадка деревьев и цветов. Впервые в рамках форума пройдет международный благотворительный турнир по гольфу на кубок главы Татарстана. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Во втором форуме в ноябре 2024 года приняли участие более 10 тысяч человек из 36 стран, 71 субъекта России и 27 административных единиц Китая, было подписано 31 соглашение. Первый форум в сентябре 2023 года собрал более 7 тысяч человек из 25 стран, в том числе из 58 регионов России и 14 провинций и районов Китая, было подписано 21 соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20250808/kazan-2034087305.html

https://ria.ru/20250808/tatarstan-2034215384.html

россия

казань

китай

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казань, китай, республика татарстан (татарстан)