Рейтинг@Mail.ru
Более 30 стран заявились на российско-китайский форум "Ростки" в Казани - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
15:05 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/rostki-2034809301.html
Более 30 стран заявились на российско-китайский форум "Ростки" в Казани
Более 30 стран заявились на российско-китайский форум "Ростки" в Казани - РИА Новости, 12.08.2025
Более 30 стран заявились на российско-китайский форум "Ростки" в Казани
Представители 32 стран зарегистрировались на третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, ожидается порядка 10... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:05:00+03:00
2025-08-12T15:05:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
китай
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_4cf96dd666e4123baed76656b80b01a6.jpg
КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Представители 32 стран зарегистрировались на третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, ожидается порядка 10 тысяч участников - на уровне прошлого года, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана, секретарь оргкомитета форума Талия Минуллина. "У нас в этом году зарегистрировалось 32 страны… Мы ожидаем порядка 10 тысяч участников - на уровне прошлого года", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана. Она уточнила, что в настоящее время регистрацию прошли 59 регионов Российской Федерации. Большой интерес отмечается со стороны Китая - ожидается приезд представителей 24 территориальных административных подразделений (провинции, города) Китая, в том числе 11 правительственных делегаций. Также будут представлены более 200 китайских компаний, в том числе крупневших корпораций. По информации Минуллиной, в программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Деловая программа распределена по 17 тематическим направлениям: межгосударственный диалог, экономика, промышленность, образование, бизнес и предпринимательство, деловые объединения, финансы и инвестиции, культура, транспорт, сельское хозяйство, туризм, строительство и другим. В числе почетных гостей форума советник президента РФ Игорь Левитин, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков, глава Чувашии Олег Николаев, врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй и другие. Минуллина сообщила, что в настоящее время в оргкомитет форума заявлено уже порядка 20 соглашений, которые планируется подписать. Одним из важных событий, по ее словам, станет открытие Центра содействия китайским инвестициям в Татарстане, инициатива о создании которого прозвучала на прошлогоднем форуме. В культурно-спортивной программе форума традиционные мастер-классы, фестиваль китайского кино, чайные церемонии, турниры по китайской древней игре Вэйци, настольному теннису и игре го, шахматный турнир, праздник драконьих лодок, посадка деревьев и цветов. Впервые в рамках форума пройдет международный благотворительный турнир по гольфу на кубок главы Татарстана. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Во втором форуме в ноябре 2024 года приняли участие более 10 тысяч человек из 36 стран, 71 субъекта России и 27 административных единиц Китая, было подписано 31 соглашение. Первый форум в сентябре 2023 года собрал более 7 тысяч человек из 25 стран, в том числе из 58 регионов России и 14 провинций и районов Китая, было подписано 21 соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20250808/kazan-2034087305.html
https://ria.ru/20250808/tatarstan-2034215384.html
россия
казань
китай
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_cd8eb2e3c8fb34c84de96ee25a3593be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, китай, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Китай, Республика Татарстан (Татарстан)
Более 30 стран заявились на российско-китайский форум "Ростки" в Казани

Представители 32 стран зарегистрировались на форум "Ростки" в Казани

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Представители 32 стран зарегистрировались на третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, ожидается порядка 10 тысяч участников - на уровне прошлого года, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана, секретарь оргкомитета форума Талия Минуллина.
"У нас в этом году зарегистрировалось 32 страны… Мы ожидаем порядка 10 тысяч участников - на уровне прошлого года", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Битва искусственных интеллектов в строительстве впервые пройдет в Казани
8 августа, 10:18
Она уточнила, что в настоящее время регистрацию прошли 59 регионов Российской Федерации. Большой интерес отмечается со стороны Китая - ожидается приезд представителей 24 территориальных административных подразделений (провинции, города) Китая, в том числе 11 правительственных делегаций. Также будут представлены более 200 китайских компаний, в том числе крупневших корпораций.
По информации Минуллиной, в программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Деловая программа распределена по 17 тематическим направлениям: межгосударственный диалог, экономика, промышленность, образование, бизнес и предпринимательство, деловые объединения, финансы и инвестиции, культура, транспорт, сельское хозяйство, туризм, строительство и другим.
В числе почетных гостей форума советник президента РФ Игорь Левитин, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков, глава Чувашии Олег Николаев, врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй и другие.
Минуллина сообщила, что в настоящее время в оргкомитет форума заявлено уже порядка 20 соглашений, которые планируется подписать. Одним из важных событий, по ее словам, станет открытие Центра содействия китайским инвестициям в Татарстане, инициатива о создании которого прозвучала на прошлогоднем форуме.
В культурно-спортивной программе форума традиционные мастер-классы, фестиваль китайского кино, чайные церемонии, турниры по китайской древней игре Вэйци, настольному теннису и игре го, шахматный турнир, праздник драконьих лодок, посадка деревьев и цветов. Впервые в рамках форума пройдет международный благотворительный турнир по гольфу на кубок главы Татарстана.
Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Во втором форуме в ноябре 2024 года приняли участие более 10 тысяч человек из 36 стран, 71 субъекта России и 27 административных единиц Китая, было подписано 31 соглашение. Первый форум в сентябре 2023 года собрал более 7 тысяч человек из 25 стран, в том числе из 58 регионов России и 14 провинций и районов Китая, было подписано 21 соглашение о сотрудничестве.
Король Малайзии Султан Ибрагим в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Татарстан и Малайзия готовы расширять сотрудничество в разных сферах
8 августа, 18:02
 
Республика ТатарстанРоссияКазаньКитайРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала