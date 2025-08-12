https://ria.ru/20250812/rostki-2034809301.html
Более 30 стран заявились на российско-китайский форум "Ростки" в Казани
Более 30 стран заявились на российско-китайский форум "Ростки" в Казани - РИА Новости, 12.08.2025
Более 30 стран заявились на российско-китайский форум "Ростки" в Казани
Представители 32 стран зарегистрировались на третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, ожидается порядка 10... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:05:00+03:00
2025-08-12T15:05:00+03:00
2025-08-12T15:05:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
китай
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_4cf96dd666e4123baed76656b80b01a6.jpg
КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Представители 32 стран зарегистрировались на третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, ожидается порядка 10 тысяч участников - на уровне прошлого года, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана, секретарь оргкомитета форума Талия Минуллина. "У нас в этом году зарегистрировалось 32 страны… Мы ожидаем порядка 10 тысяч участников - на уровне прошлого года", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана. Она уточнила, что в настоящее время регистрацию прошли 59 регионов Российской Федерации. Большой интерес отмечается со стороны Китая - ожидается приезд представителей 24 территориальных административных подразделений (провинции, города) Китая, в том числе 11 правительственных делегаций. Также будут представлены более 200 китайских компаний, в том числе крупневших корпораций. По информации Минуллиной, в программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Деловая программа распределена по 17 тематическим направлениям: межгосударственный диалог, экономика, промышленность, образование, бизнес и предпринимательство, деловые объединения, финансы и инвестиции, культура, транспорт, сельское хозяйство, туризм, строительство и другим. В числе почетных гостей форума советник президента РФ Игорь Левитин, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков, глава Чувашии Олег Николаев, врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй и другие. Минуллина сообщила, что в настоящее время в оргкомитет форума заявлено уже порядка 20 соглашений, которые планируется подписать. Одним из важных событий, по ее словам, станет открытие Центра содействия китайским инвестициям в Татарстане, инициатива о создании которого прозвучала на прошлогоднем форуме. В культурно-спортивной программе форума традиционные мастер-классы, фестиваль китайского кино, чайные церемонии, турниры по китайской древней игре Вэйци, настольному теннису и игре го, шахматный турнир, праздник драконьих лодок, посадка деревьев и цветов. Впервые в рамках форума пройдет международный благотворительный турнир по гольфу на кубок главы Татарстана. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Во втором форуме в ноябре 2024 года приняли участие более 10 тысяч человек из 36 стран, 71 субъекта России и 27 административных единиц Китая, было подписано 31 соглашение. Первый форум в сентябре 2023 года собрал более 7 тысяч человек из 25 стран, в том числе из 58 регионов России и 14 провинций и районов Китая, было подписано 21 соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20250808/kazan-2034087305.html
https://ria.ru/20250808/tatarstan-2034215384.html
россия
казань
китай
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_cd8eb2e3c8fb34c84de96ee25a3593be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, китай, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Китай, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Представители 32 стран зарегистрировались на третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, ожидается порядка 10 тысяч участников - на уровне прошлого года, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана, секретарь оргкомитета форума Талия Минуллина.
"У нас в этом году зарегистрировалось 32 страны… Мы ожидаем порядка 10 тысяч участников - на уровне прошлого года", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана.
Она уточнила, что в настоящее время регистрацию прошли 59 регионов Российской Федерации. Большой интерес отмечается со стороны Китая - ожидается приезд представителей 24 территориальных административных подразделений (провинции, города) Китая, в том числе 11 правительственных делегаций. Также будут представлены более 200 китайских компаний, в том числе крупневших корпораций.
По информации Минуллиной, в программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Деловая программа распределена по 17 тематическим направлениям: межгосударственный диалог, экономика, промышленность, образование, бизнес и предпринимательство, деловые объединения, финансы и инвестиции, культура, транспорт, сельское хозяйство, туризм, строительство и другим.
В числе почетных гостей форума советник президента РФ Игорь Левитин, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков, глава Чувашии Олег Николаев, врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй и другие.
Минуллина сообщила, что в настоящее время в оргкомитет форума заявлено уже порядка 20 соглашений, которые планируется подписать. Одним из важных событий, по ее словам, станет открытие Центра содействия китайским инвестициям в Татарстане, инициатива о создании которого прозвучала на прошлогоднем форуме.
В культурно-спортивной программе форума традиционные мастер-классы, фестиваль китайского кино, чайные церемонии, турниры по китайской древней игре Вэйци, настольному теннису и игре го, шахматный турнир, праздник драконьих лодок, посадка деревьев и цветов. Впервые в рамках форума пройдет международный благотворительный турнир по гольфу на кубок главы Татарстана.
Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Во втором форуме в ноябре 2024 года приняли участие более 10 тысяч человек из 36 стран, 71 субъекта России и 27 административных единиц Китая, было подписано 31 соглашение. Первый форум в сентябре 2023 года собрал более 7 тысяч человек из 25 стран, в том числе из 58 регионов России и 14 провинций и районов Китая, было подписано 21 соглашение о сотрудничестве.