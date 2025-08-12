Юбилейные образовательные чтения ЦФО пройдут в Твери

https://ria.ru/20250812/rossiya-2034897548.html

С 9 по 11 сентября в Твери пройдут XX Образовательные чтения Центрального федерального округа и межрегиональный этап Всероссийского конкурса "За нравственный... РИА Новости, 13.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034897172_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_45c47173179235dbf88ff8d3559bcef5.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. С 9 по 11 сентября в Твери пройдут XX Образовательные чтения Центрального федерального округа и межрегиональный этап Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Губернатор региона Игорь Руденя провел совещание о подготовке к проведению мероприятий. В обсуждении приняли участие советник полномочного представителя президента РФ в ЦФО Марина Белогубова, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Образовательные чтения – крупный воспитательный и просветительский форум, который проводится с 2006 года и является авторитетной площадкой для укрепления взаимодействия церковных и светских систем образования. Его участники обмениваются опытом и лучшими методиками по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Верхневолжье примет участников и гостей чтений во второй раз. Тверская область выбрана площадкой мероприятия по благословлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Тема чтений в этом году – "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени". На совещании рассмотрены проекты, которые представят на чтениях, основные направления работы площадок – они будут посвящены вопросам семейной политики, воспитания детей, сохранения исторической памяти, культурной составляющей в образовании и другим темам. Планируется участие духовенства епархий, известных деятелей сфер науки, образования, культуры и других. В Твери также наградят победителей межрегионального этапа конкурса "За нравственный подвиг учителя". На него представлено два проекта от Верхневолжья: в номинациях "Лучшая методическая разработка для образовательных организаций с религиозным компонентом" и "Лучший образовательный издательский проект года". Руденя поставил задачи по проведению чтений на высоком организационном уровне, максимально широкому вовлечению молодежи в мероприятия.

