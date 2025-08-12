Рейтинг@Mail.ru
Дворец спорта и набережную построят в Дербенте по госпрограмме
Республика Дагестан
 
20:24 12.08.2025 (обновлено: 10:00 13.08.2025)
Дворец спорта и набережную построят в Дербенте по госпрограмме
Дворец спорта и набережную построят в Дербенте по госпрограмме
Дворец спорта и набережную построят в Дербенте по госпрограмме
Пять детских садов, две школы, дворец спорта и набережную планируется построить в дагестанском Дербенте в этом году по госпрограмме комплексного развития... РИА Новости, 13.08.2025
МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Пять детских садов, две школы, дворец спорта и набережную планируется построить в дагестанском Дербенте в этом году по госпрограмме комплексного развития города, сообщили в пресс-службе главы республики. "(Глава Дагестана) Сергей Меликов провел в Дербенте совещание по развитию города. За время реализации программы – с 2019 года – выделено свыше 23 миллиардов рублей… В планах на этот год: строительство пяти детских садов, двух школ (на 1224 и 1200 мест), дворца спорта, набережной", - говорится в сообщении. За время реализации программы в Дербенте построили детский сад на 140 мест, школу на 804 места, городской центр оперативного реагирования, мультимедийный фонтан и приют для животных на 180 мест. Также провели капитальный ремонт шести школ и девяти детсадов, обустроили 10 игровых площадок у образовательных учреждений. Благоустроили парки Боевой и Революционной славы, создали муниципальный жилищный фонд (2347,5 квадратных метров). Кроме того, отремонтировали 55 улиц, реконструировали около 7,3 километра дорог, обновили девять парков. Министр экономического развития Дагестана Гаджи Султанов рассказал на совещании, что за период реализации программы увеличилась стоимость работ по отдельным мероприятиям, что потребовало внесения корректировок. В связи с этим, как отмечается, ранее глава Дагестана обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением продлить программу до 2030 года. Глава государства дал соответствующее поручение - сегодня обновленный проект комплексного плана находится на рассмотрении в правительстве страны. В 2025 году поданы заявки на 11 объектов с общим объемом финансирования 35,77 миллиарда рублей. Мэр Дербента Ханлар Пашабеков в свою очередь доложил о реализации мероприятий по комплексному развитию города за счет внебюджетных средств – на 1 августа привлечено инвестиций на 43,7 миллиарда рублей. Эти деньги были направлены в том числе на строительство мультимедийного фонтана, гостиниц, торговых центров, жилья, модернизацию промышленных производств. "Глава региона дал отдельное поручение по завершению работ и вводу в эксплуатацию в следующем году очистных сооружений Дербента. Рассмотрены вопросы водоснабжения и водоотведения города. Отмечено, что несмотря на корректировку сроков, работа по комплексному развитию Дербента ведется активно, а включение новых объектов инфраструктуры позволит создать современный, комфортный и туристически привлекательный город", - добавили в пресс-службе руководителя республики.
Дворец спорта и набережную построят в Дербенте по госпрограмме

Дворец спорта и набережную планируют построить в Дербенте по госпрограмме

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Вид на дагестанский город Дербент со смотровой площадки
Вид на дагестанский город Дербент со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Вид на дагестанский город Дербент со смотровой площадки. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Пять детских садов, две школы, дворец спорта и набережную планируется построить в дагестанском Дербенте в этом году по госпрограмме комплексного развития города, сообщили в пресс-службе главы республики.
"(Глава Дагестана) Сергей Меликов провел в Дербенте совещание по развитию города. За время реализации программы – с 2019 года – выделено свыше 23 миллиардов рублей… В планах на этот год: строительство пяти детских садов, двух школ (на 1224 и 1200 мест), дворца спорта, набережной", - говорится в сообщении.
За время реализации программы в Дербенте построили детский сад на 140 мест, школу на 804 места, городской центр оперативного реагирования, мультимедийный фонтан и приют для животных на 180 мест. Также провели капитальный ремонт шести школ и девяти детсадов, обустроили 10 игровых площадок у образовательных учреждений. Благоустроили парки Боевой и Революционной славы, создали муниципальный жилищный фонд (2347,5 квадратных метров). Кроме того, отремонтировали 55 улиц, реконструировали около 7,3 километра дорог, обновили девять парков.
Министр экономического развития Дагестана Гаджи Султанов рассказал на совещании, что за период реализации программы увеличилась стоимость работ по отдельным мероприятиям, что потребовало внесения корректировок. В связи с этим, как отмечается, ранее глава Дагестана обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением продлить программу до 2030 года. Глава государства дал соответствующее поручение - сегодня обновленный проект комплексного плана находится на рассмотрении в правительстве страны. В 2025 году поданы заявки на 11 объектов с общим объемом финансирования 35,77 миллиарда рублей.
Мэр Дербента Ханлар Пашабеков в свою очередь доложил о реализации мероприятий по комплексному развитию города за счет внебюджетных средств – на 1 августа привлечено инвестиций на 43,7 миллиарда рублей. Эти деньги были направлены в том числе на строительство мультимедийного фонтана, гостиниц, торговых центров, жилья, модернизацию промышленных производств.
"Глава региона дал отдельное поручение по завершению работ и вводу в эксплуатацию в следующем году очистных сооружений Дербента. Рассмотрены вопросы водоснабжения и водоотведения города. Отмечено, что несмотря на корректировку сроков, работа по комплексному развитию Дербента ведется активно, а включение новых объектов инфраструктуры позволит создать современный, комфортный и туристически привлекательный город", - добавили в пресс-службе руководителя республики.
 
