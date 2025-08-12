https://ria.ru/20250812/rossiya-2034888934.html

Дворец спорта и набережную построят в Дербенте по госпрограмме

Дворец спорта и набережную построят в Дербенте по госпрограмме - РИА Новости, 13.08.2025

Дворец спорта и набережную построят в Дербенте по госпрограмме

Пять детских садов, две школы, дворец спорта и набережную планируется построить в дагестанском Дербенте в этом году по госпрограмме комплексного развития... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-12T20:24:00+03:00

2025-08-12T20:24:00+03:00

2025-08-13T10:00:00+03:00

дербент

республика дагестан

сергей меликов

россия

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027208707_0:210:3008:1902_1920x0_80_0_0_dbbf15b30d5ce79bb981a91be7e373e1.jpg

МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Пять детских садов, две школы, дворец спорта и набережную планируется построить в дагестанском Дербенте в этом году по госпрограмме комплексного развития города, сообщили в пресс-службе главы республики. "(Глава Дагестана) Сергей Меликов провел в Дербенте совещание по развитию города. За время реализации программы – с 2019 года – выделено свыше 23 миллиардов рублей… В планах на этот год: строительство пяти детских садов, двух школ (на 1224 и 1200 мест), дворца спорта, набережной", - говорится в сообщении. За время реализации программы в Дербенте построили детский сад на 140 мест, школу на 804 места, городской центр оперативного реагирования, мультимедийный фонтан и приют для животных на 180 мест. Также провели капитальный ремонт шести школ и девяти детсадов, обустроили 10 игровых площадок у образовательных учреждений. Благоустроили парки Боевой и Революционной славы, создали муниципальный жилищный фонд (2347,5 квадратных метров). Кроме того, отремонтировали 55 улиц, реконструировали около 7,3 километра дорог, обновили девять парков. Министр экономического развития Дагестана Гаджи Султанов рассказал на совещании, что за период реализации программы увеличилась стоимость работ по отдельным мероприятиям, что потребовало внесения корректировок. В связи с этим, как отмечается, ранее глава Дагестана обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением продлить программу до 2030 года. Глава государства дал соответствующее поручение - сегодня обновленный проект комплексного плана находится на рассмотрении в правительстве страны. В 2025 году поданы заявки на 11 объектов с общим объемом финансирования 35,77 миллиарда рублей. Мэр Дербента Ханлар Пашабеков в свою очередь доложил о реализации мероприятий по комплексному развитию города за счет внебюджетных средств – на 1 августа привлечено инвестиций на 43,7 миллиарда рублей. Эти деньги были направлены в том числе на строительство мультимедийного фонтана, гостиниц, торговых центров, жилья, модернизацию промышленных производств. "Глава региона дал отдельное поручение по завершению работ и вводу в эксплуатацию в следующем году очистных сооружений Дербента. Рассмотрены вопросы водоснабжения и водоотведения города. Отмечено, что несмотря на корректировку сроков, работа по комплексному развитию Дербента ведется активно, а включение новых объектов инфраструктуры позволит создать современный, комфортный и туристически привлекательный город", - добавили в пресс-службе руководителя республики.

дербент

республика дагестан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дербент, республика дагестан, сергей меликов, россия