20:13 12.08.2025
Мишустин назвал российские семьи опорой страны
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские семьи - опора страны, вся экономическая политика государства так или иначе связана с заботой о них, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сегодня в повестке заседания вопрос, который касается поддержки российских семей. Они, как отмечал президент, опора страны. Вся наша экономическая политика, национальные проекты так или иначе связаны с заботой о них", - сказал Мишустин на заседании правительства.
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские семьи - опора страны, вся экономическая политика государства так или иначе связана с заботой о них, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня в повестке заседания вопрос, который касается поддержки российских семей. Они, как отмечал президент, опора страны. Вся наша экономическая политика, национальные проекты так или иначе связаны с заботой о них", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст многодетным родителям
Вчера, 15:54
 
