Мишустин назвал российские семьи опорой страны

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские семьи - опора страны, вся экономическая политика государства так или иначе связана с заботой о них, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сегодня в повестке заседания вопрос, который касается поддержки российских семей. Они, как отмечал президент, опора страны. Вся наша экономическая политика, национальные проекты так или иначе связаны с заботой о них", - сказал Мишустин на заседании правительства.

