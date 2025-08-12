https://ria.ru/20250812/rossiya-2034887685.html
Мишустин назвал российские семьи опорой страны
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские семьи - опора страны, вся экономическая политика государства так или иначе связана с заботой о них, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сегодня в повестке заседания вопрос, который касается поддержки российских семей. Они, как отмечал президент, опора страны. Вся наша экономическая политика, национальные проекты так или иначе связаны с заботой о них", - сказал Мишустин на заседании правительства.
