Фотоловушка запечатлела летнюю прогулку семьи енотовидных собак

Фотоловушка в Керженском заповеднике в Нижегородской области запечатлела семью енотовидных собак
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Фотоловушка в Керженском заповеднике в Нижегородской области запечатлела летние заботы семьи енотовидных собак – мамы и шести детенышей, сообщается в группе заказника в соцсети "ВКонтакте".
Енотовидных собак - представителей семейства псовых - осенью 1936 года завезли с Дальнего Востока для разведения в качестве пушных зверей и выпустили в лесах на правом берегу реки Керженец.
"Енотовидные собаки очень плодовиты. Фотоловушка зафиксировала прогулку самки с шестью детенышами. И каждому она успела уделить внимание: с одним поиграла, других разняла во время потасовки", - говорится в сообщении.
В заповеднике отметили, что молодые енотовидные собаки растут очень быстро. К октябрю они достигнут размеров взрослого зверя.
Керженский заповедник - единственный заповедник в Нижегородской области. Он был создан 23 апреля 1993 года с целью сохранения природных комплексов Заволжья. Охраняемая территория расположена в среднем течении левобережья реки Керженец - притока Волги. Площадь заповедника составляет 467,86 квадратного километра. Заповедник относится к категории строгих природных резерватов и охраняется в России на долгосрочной основе.
