https://ria.ru/20250812/rossija-2034813464.html
Омбудсмен рассказала о возвращении с Украины еще одного ребенка из ДНР
Омбудсмен рассказала о возвращении с Украины еще одного ребенка из ДНР - РИА Новости, 12.08.2025
Омбудсмен рассказала о возвращении с Украины еще одного ребенка из ДНР
Еще одна девочка, временно проживавшая на Украине, воссоединилась с мамой в России при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:23:00+03:00
2025-08-12T15:23:00+03:00
2025-08-12T15:23:00+03:00
в мире
россия
украина
катар
мария львова-белова
владимир путин
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801167297_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80910675fce813b935233345d097bcf4.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Еще одна девочка, временно проживавшая на Украине, воссоединилась с мамой в России при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз помогли в воссоединении мамы с дочкой... Спасибо за помощь государству Катар, Международному комитету Красного Креста, представителям профильных ведомств", - сказала она журналистам. Детский омбудсмен сообщила, что девочка жила с мамой в ДНР, а в 2022 году ее отвезли на Украину к родственникам. Вернуть ребенка маме не получалось из-за трудностей с оформлением документов. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 26 детей из 18 семей с близкими в России и 112 детей из 88 семей на Украине и в других странах.
https://ria.ru/20250519/rebenok-2017792754.html
россия
украина
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801167297_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe9dba419ede4a4a10655ef5b218fad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, катар, мария львова-белова, владимир путин, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, Украина, Катар, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Омбудсмен рассказала о возвращении с Украины еще одного ребенка из ДНР
Львова-Белова: еще одна девочка из ДНР воссоединилась с мамой в России