https://ria.ru/20250812/rossija-2034813464.html

Омбудсмен рассказала о возвращении с Украины еще одного ребенка из ДНР

Омбудсмен рассказала о возвращении с Украины еще одного ребенка из ДНР - РИА Новости, 12.08.2025

Омбудсмен рассказала о возвращении с Украины еще одного ребенка из ДНР

Еще одна девочка, временно проживавшая на Украине, воссоединилась с мамой в России при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T15:23:00+03:00

2025-08-12T15:23:00+03:00

2025-08-12T15:23:00+03:00

в мире

россия

украина

катар

мария львова-белова

владимир путин

международный комитет красного креста (мккк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801167297_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80910675fce813b935233345d097bcf4.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Еще одна девочка, временно проживавшая на Украине, воссоединилась с мамой в России при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз помогли в воссоединении мамы с дочкой... Спасибо за помощь государству Катар, Международному комитету Красного Креста, представителям профильных ведомств", - сказала она журналистам. Детский омбудсмен сообщила, что девочка жила с мамой в ДНР, а в 2022 году ее отвезли на Украину к родственникам. Вернуть ребенка маме не получалось из-за трудностей с оформлением документов. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 26 детей из 18 семей с близкими в России и 112 детей из 88 семей на Украине и в других странах.

https://ria.ru/20250519/rebenok-2017792754.html

россия

украина

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, катар, мария львова-белова, владимир путин, международный комитет красного креста (мккк)