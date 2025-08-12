https://ria.ru/20250812/rossii-2034799522.html

В посольстве России в Туркмении рассказали о роли Каспийского региона

В посольстве России в Туркмении рассказали о роли Каспийского региона - РИА Новости, 12.08.2025

В посольстве России в Туркмении рассказали о роли Каспийского региона

В условиях продолжающейся трансформации глобального миропорядка роль Каспийского региона продолжает возрастать, он становится важным фактором обеспечения... РИА Новости, 12.08.2025

ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг – РИА Новости. В условиях продолжающейся трансформации глобального миропорядка роль Каспийского региона продолжает возрастать, он становится важным фактором обеспечения безопасности для всей Евразии, заявил советник-посланник посольства РФ в Туркмении Петр Щукин. "В условиях продолжающейся трансформации глобального миропорядка роль Каспия продолжает возрастать. Регион становится важным фактором обеспечения безопасности, стабильности и благополучия не только для пяти прибрежных государств, но и для всей Евразии. Уверены, что Каспий станет неотъемлемым элементом архитектуры евразийской безопасности, которая ляжет в основу новой справедливой и многополярной системы международных отношений", – сказал Щукин в ходе научно-практической конференции "Каспийское море – море дружбы и мира". Дипломат отметил, что знаковым событием с точки зрения развития доверительных отношений стало подписание в 2018 году конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей правовую основу для устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества. "Наша страна последовательно поддерживает реализацию положений конвенции несмотря на то, что она формально пока не вступила в силу. Мы надеемся, что в самое ближайшее время документ получит пятистороннюю поддержку, что придаст дополнительный импульс нашему взаимодействию по всем ключевым направлениям – от охраны окружающей среды до развития экономики и укрепления безопасности в каспийском регионе", – подчеркнул Щукин. Советник-посланник особо выделил зафиксированные в конвенции договоренности об исключительной компетенции сторон в решении связанных с Каспием вопросов, в том числе относительно неприсутствия вооруженных сил "внерегиональных" государств. "Убеждены, что это принципиальный момент, затрагивающий основы региональной безопасности", – заявил он. В этой связи российская сторона заинтересована в скорейшем подписании соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море, работа над которым сейчас активно ведется экспертами, добавил дипломат. Научно-практическая конференция "Каспийское море – море дружбы и мира" прошла во вторник в городе Туркменбаши. Она приурочена к Международному дню Каспийского моря, который отмечается 12 августа. В форуме приняли участие представители посольств прикаспийской пятерки государств, международных организаций (ООН, ЕС, ОБСЕ и других), а также руководители и специалисты ряда туркменских министерств и ведомств.

