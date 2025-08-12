Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России в Туркмении рассказали о роли Каспийского региона - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/rossii-2034799522.html
В посольстве России в Туркмении рассказали о роли Каспийского региона
В посольстве России в Туркмении рассказали о роли Каспийского региона - РИА Новости, 12.08.2025
В посольстве России в Туркмении рассказали о роли Каспийского региона
В условиях продолжающейся трансформации глобального миропорядка роль Каспийского региона продолжает возрастать, он становится важным фактором обеспечения... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T14:28:00+03:00
2025-08-12T14:28:00+03:00
в мире
каспийское море
евразия
россия
оон
евросоюз
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147208/33/1472083375_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_a625cebf5e640bf1fcac39819987ccea.jpg
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг – РИА Новости. В условиях продолжающейся трансформации глобального миропорядка роль Каспийского региона продолжает возрастать, он становится важным фактором обеспечения безопасности для всей Евразии, заявил советник-посланник посольства РФ в Туркмении Петр Щукин. "В условиях продолжающейся трансформации глобального миропорядка роль Каспия продолжает возрастать. Регион становится важным фактором обеспечения безопасности, стабильности и благополучия не только для пяти прибрежных государств, но и для всей Евразии. Уверены, что Каспий станет неотъемлемым элементом архитектуры евразийской безопасности, которая ляжет в основу новой справедливой и многополярной системы международных отношений", – сказал Щукин в ходе научно-практической конференции "Каспийское море – море дружбы и мира". Дипломат отметил, что знаковым событием с точки зрения развития доверительных отношений стало подписание в 2018 году конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей правовую основу для устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества. "Наша страна последовательно поддерживает реализацию положений конвенции несмотря на то, что она формально пока не вступила в силу. Мы надеемся, что в самое ближайшее время документ получит пятистороннюю поддержку, что придаст дополнительный импульс нашему взаимодействию по всем ключевым направлениям – от охраны окружающей среды до развития экономики и укрепления безопасности в каспийском регионе", – подчеркнул Щукин. Советник-посланник особо выделил зафиксированные в конвенции договоренности об исключительной компетенции сторон в решении связанных с Каспием вопросов, в том числе относительно неприсутствия вооруженных сил "внерегиональных" государств. "Убеждены, что это принципиальный момент, затрагивающий основы региональной безопасности", – заявил он. В этой связи российская сторона заинтересована в скорейшем подписании соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море, работа над которым сейчас активно ведется экспертами, добавил дипломат. Научно-практическая конференция "Каспийское море – море дружбы и мира" прошла во вторник в городе Туркменбаши. Она приурочена к Международному дню Каспийского моря, который отмечается 12 августа. В форуме приняли участие представители посольств прикаспийской пятерки государств, международных организаций (ООН, ЕС, ОБСЕ и других), а также руководители и специалисты ряда туркменских министерств и ведомств.
https://ria.ru/20250210/turkmeniya-1998331431.html
https://ria.ru/20250804/rossii-2033347659.html
каспийское море
евразия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147208/33/1472083375_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f576cc8728a043f2ac3ff5e113b51c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, каспийское море, евразия, россия, оон, евросоюз, обсе
В мире, Каспийское море, Евразия, Россия, ООН, Евросоюз, ОБСЕ
В посольстве России в Туркмении рассказали о роли Каспийского региона

Щукин: роль Каспийского региона продолжает возрастать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГорода мира. Ашхабад. Архивное фото
Города мира. Ашхабад. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Города мира. Ашхабад. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг – РИА Новости. В условиях продолжающейся трансформации глобального миропорядка роль Каспийского региона продолжает возрастать, он становится важным фактором обеспечения безопасности для всей Евразии, заявил советник-посланник посольства РФ в Туркмении Петр Щукин.
"В условиях продолжающейся трансформации глобального миропорядка роль Каспия продолжает возрастать. Регион становится важным фактором обеспечения безопасности, стабильности и благополучия не только для пяти прибрежных государств, но и для всей Евразии. Уверены, что Каспий станет неотъемлемым элементом архитектуры евразийской безопасности, которая ляжет в основу новой справедливой и многополярной системы международных отношений", – сказал Щукин в ходе научно-практической конференции "Каспийское море – море дружбы и мира".
Иван Волынкин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Посол России заявил, что страна уважает внешнеполитический курс Туркмении
10 февраля, 05:50
Дипломат отметил, что знаковым событием с точки зрения развития доверительных отношений стало подписание в 2018 году конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей правовую основу для устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества.
"Наша страна последовательно поддерживает реализацию положений конвенции несмотря на то, что она формально пока не вступила в силу. Мы надеемся, что в самое ближайшее время документ получит пятистороннюю поддержку, что придаст дополнительный импульс нашему взаимодействию по всем ключевым направлениям – от охраны окружающей среды до развития экономики и укрепления безопасности в каспийском регионе", – подчеркнул Щукин.
Советник-посланник особо выделил зафиксированные в конвенции договоренности об исключительной компетенции сторон в решении связанных с Каспием вопросов, в том числе относительно неприсутствия вооруженных сил "внерегиональных" государств.
"Убеждены, что это принципиальный момент, затрагивающий основы региональной безопасности", – заявил он.
В этой связи российская сторона заинтересована в скорейшем подписании соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море, работа над которым сейчас активно ведется экспертами, добавил дипломат.
Научно-практическая конференция "Каспийское море – море дружбы и мира" прошла во вторник в городе Туркменбаши. Она приурочена к Международному дню Каспийского моря, который отмечается 12 августа. В форуме приняли участие представители посольств прикаспийской пятерки государств, международных организаций (ООН, ЕС, ОБСЕ и других), а также руководители и специалисты ряда туркменских министерств и ведомств.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Матвиенко пригласила председателя парламента Туркмении посетить Россию
4 августа, 20:03
 
В миреКаспийское мореЕвразияРоссияООНЕвросоюзОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала