https://ria.ru/20250812/pvo-2034726272.html
Над Ульяновской и Белгородской областями сбили четыре беспилотника
Над Ульяновской и Белгородской областями сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 12.08.2025
Над Ульяновской и Белгородской областями сбили четыре беспилотника
С 07.30 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T09:30:00+03:00
2025-08-12T09:30:00+03:00
2025-08-12T09:37:00+03:00
безопасность
ульяновская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. С 07.30 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."С 07.30 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три - над территорией Ульяновской области и один - над территорией Белгородской области",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ульяновская область, россия
Безопасность, Ульяновская область, Россия
Над Ульяновской и Белгородской областями сбили четыре беспилотника
ПВО сбила четыре беспилотника над Ульяновской и Белгородской областями