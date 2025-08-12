https://ria.ru/20250812/pvo-2034726272.html

Над Ульяновской и Белгородской областями сбили четыре беспилотника

Над Ульяновской и Белгородской областями сбили четыре беспилотника

С 07.30 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. С 07.30 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."С 07.30 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три - над территорией Ульяновской области и один - над территорией Белгородской области",- говорится в сообщении.

