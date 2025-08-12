Рейтинг@Mail.ru
Путин и Ким Чен Ын провели телефонный разговор
19:52 12.08.2025 (обновлено: 22:21 12.08.2025)
Путин и Ким Чен Ын провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России тепло поздравил корейского лидера с приближающимся национальным праздником — отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства. Ким Чен Ын подчеркнул, что в КНДР считают этот праздник общим, помнят о роли Красной армии в борьбе с захватчиками", — говорится в заявлении.Лидеры подтвердили приверженность развитию добрососедских отношений и сотрудничества между странами и договорились о дальнейших личных контактах. Российский президент высоко оценил оказанную КНДР поддержку во время освобождения Курской области от формирований киевского режима. По его словам, корейские военнослужащие проявили мужество, героизм и самоотверженность.Освобождение Курской областиПодразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область c целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. По данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.В декабре Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России тепло поздравил корейского лидера с приближающимся национальным праздником — отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства. Ким Чен Ын подчеркнул, что в КНДР считают этот праздник общим, помнят о роли Красной армии в борьбе с захватчиками", — говорится в заявлении.
Лидеры подтвердили приверженность развитию добрососедских отношений и сотрудничества между странами и договорились о дальнейших личных контактах.
Российский президент высоко оценил оказанную КНДР поддержку во время освобождения Курской области от формирований киевского режима. По его словам, корейские военнослужащие проявили мужество, героизм и самоотверженность.
Освобождение Курской области

Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область c целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. По данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.
В декабре Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
