Реабилитация Малого Чертановского пруда стартовала на юге Москвы

Реабилитация Малого Чертановского пруда стартовала на юге Москвы - РИА Новости, 12.08.2025

Реабилитация Малого Чертановского пруда стартовала на юге Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Малого Чертановского пруда на юге столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12

2025-08-12T13:58:00+03:00

2025-08-12T13:58:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

Петр Бирюков

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Малого Чертановского пруда на юге столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водоем (Малый Чертановский пруд - ред.) находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что водоем очистят от ила и отремонтируют конструкцию береговой полосы. "Для восстановления регулирующей и водоотводящей функции пруд будет полностью осушен, после чего специалисты извлекут иловый осадок объемом восемь тысяч кубометров. Ремонт береговой полосы протяженностью более 500 метров выполним методом торкретирования. Вначале демонтируем верхний слой берегового укрепления, потом проведем зачистку бетонных конструкций, монтаж арматурной сетки и заполним ее напыляемой цементирующей смесью под давлением. Эта технология позволяет значительно повысить прочность конструкции и обеспечить ее длительную эксплуатацию", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.

москва

2025

Новости

москва, петр бирюков