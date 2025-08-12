https://ria.ru/20250812/provokatsii-2034895126.html
Минобороны допустило провокации ВСУ в других городах, кроме Чугуева
Минобороны допустило провокации ВСУ в других городах, кроме Чугуева
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киевский режим может устроить провокации и в других подконтрольных ему населенных пунктах, чтобы сорвать саммит РФ-США, заявило во вторник министерство обороны России. По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом готовится провокация для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, сообщило МО РФ. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением беспилотников и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов Чугуева Харьковской области или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные Службой безопасности Украины западные журналисты, заявило Минобороны. Ответственность за удар и жертвы среди гражданских будет возложена на Россию, чтобы создать условия для срыва переговоров с США, добавили в МО РФ. "Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах", - говорится в заявлении.
