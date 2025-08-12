Рейтинг@Mail.ru
Минобороны допустило провокации ВСУ в других городах, кроме Чугуева - РИА Новости, 12.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 12.08.2025
Минобороны допустило провокации ВСУ в других городах, кроме Чугуева
Минобороны допустило провокации ВСУ в других городах, кроме Чугуева
Киевский режим может устроить провокации и в других подконтрольных ему населенных пунктах, чтобы сорвать саммит РФ-США, заявило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киевский режим может устроить провокации и в других подконтрольных ему населенных пунктах, чтобы сорвать саммит РФ-США, заявило во вторник министерство обороны России. По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом готовится провокация для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, сообщило МО РФ. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением беспилотников и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов Чугуева Харьковской области или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные Службой безопасности Украины западные журналисты, заявило Минобороны. Ответственность за удар и жертвы среди гражданских будет возложена на Россию, чтобы создать условия для срыва переговоров с США, добавили в МО РФ. "Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах", - говорится в заявлении.
Минобороны допустило провокации ВСУ в других городах, кроме Чугуева

МО: провокации возможны в подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Министерство обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киевский режим может устроить провокации и в других подконтрольных ему населенных пунктах, чтобы сорвать саммит РФ-США, заявило во вторник министерство обороны России.
По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом готовится провокация для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, сообщило МО РФ.
Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением беспилотников и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов Чугуева Харьковской области или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные Службой безопасности Украины западные журналисты, заявило Минобороны. Ответственность за удар и жертвы среди гражданских будет возложена на Россию, чтобы создать условия для срыва переговоров с США, добавили в МО РФ.
"Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах", - говорится в заявлении.
Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, сообщили в Минобороны
