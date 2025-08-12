https://ria.ru/20250812/professionaly-2034772856.html

Форум СПО состоится в рамках финала чемпионата "Профессионалы"

Форум СПО состоится в рамках финала чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 12.08.2025

Форум СПО состоится в рамках финала чемпионата "Профессионалы"

Деловая программа финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет в формате форума среднего профессионального образования (СПО)

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Деловая программа финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет в формате форума среднего профессионального образования (СПО), дискуссии будут объединены темой "СПО – локомотив экономики страны", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Финал чемпионата начнется в Калуге 25 августа. В деловой программе будут участвовать представители всех 89 регионов России – преподаватели колледжей и техникумов, эксперты в сфере образования, руководители образовательных организаций, представители органов власти и бизнес-сообщества. "Президент поставил задачу – обеспечить технологическое лидерство и кадровый суверенитет страны. Достичь этой цели невозможно без качественного среднего профессионального образования. Система СПО, которой в этом году исполняется 85 лет, – это действительно локомотив экономики России. Благодаря проекту “Профессионалитет” ведется адресная подготовка кадров под запросы конкретных предприятий, порядка 80% учебы – это практика. Студенты колледжей четко видят свои карьерные перспективы, знают, что после выпуска их ждет интересная работа и достойная зарплата", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводятся на сайте министерства. Деловая программа финала чемпионата откроется пленарным заседанием с участием представителей Минпросвещения России. В течение следующих четырех дней в рамках шести тематических треков пройдут партнерские и проектные сессии, круглые столы и панельные дискуссии. Они будут посвящены формированию технологического суверенитета страны, передовым решениям в сфере содержания и качества СПО, обмену опытом, а также развитию кадрового потенциала и международных проектов. В рамках форума будут организованы мероприятия для молодежи: профориентационные программы, мастер-классы и тематические встречи. 26 августа в рамках форума состоится Всероссийское августовское совещание с руководителями исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования.

