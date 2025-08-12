Рейтинг@Mail.ru
Форум СПО состоится в рамках финала чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
12:51 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/professionaly-2034772856.html
Форум СПО состоится в рамках финала чемпионата "Профессионалы"
Форум СПО состоится в рамках финала чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 12.08.2025
Форум СПО состоится в рамках финала чемпионата "Профессионалы"
Деловая программа финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет в формате форума среднего профессионального образования (СПО),... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T12:51:00+03:00
2025-08-12T12:51:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034770136_0:265:3070:1992_1920x0_80_0_0_8a0dec02b721528dd1b71c32464590c6.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Деловая программа финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет в формате форума среднего профессионального образования (СПО), дискуссии будут объединены темой "СПО – локомотив экономики страны", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Финал чемпионата начнется в Калуге 25 августа. В деловой программе будут участвовать представители всех 89 регионов России – преподаватели колледжей и техникумов, эксперты в сфере образования, руководители образовательных организаций, представители органов власти и бизнес-сообщества. "Президент поставил задачу – обеспечить технологическое лидерство и кадровый суверенитет страны. Достичь этой цели невозможно без качественного среднего профессионального образования. Система СПО, которой в этом году исполняется 85 лет, – это действительно локомотив экономики России. Благодаря проекту “Профессионалитет” ведется адресная подготовка кадров под запросы конкретных предприятий, порядка 80% учебы – это практика. Студенты колледжей четко видят свои карьерные перспективы, знают, что после выпуска их ждет интересная работа и достойная зарплата", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводятся на сайте министерства. Деловая программа финала чемпионата откроется пленарным заседанием с участием представителей Минпросвещения России. В течение следующих четырех дней в рамках шести тематических треков пройдут партнерские и проектные сессии, круглые столы и панельные дискуссии. Они будут посвящены формированию технологического суверенитета страны, передовым решениям в сфере содержания и качества СПО, обмену опытом, а также развитию кадрового потенциала и международных проектов. В рамках форума будут организованы мероприятия для молодежи: профориентационные программы, мастер-классы и тематические встречи. 26 августа в рамках форума состоится Всероссийское августовское совещание с руководителями исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования.
https://ria.ru/20250805/kravtsov-2033434307.html
https://ria.ru/20250725/professionaly-2030862698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034770136_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_9fe869e61220377e4ed4a0e5f9a79592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чемпионат «профессионалы», россия, сергей кравцов
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы», Россия, Сергей Кравцов
Форум СПО состоится в рамках финала чемпионата "Профессионалы"

Деловая программа финала чемпионата "Профессионалы" пройдет в формате форума СПО

© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образованияФинал чемпионата "Профессионалы"
Финал чемпионата Профессионалы - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования
Финал чемпионата "Профессионалы"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Деловая программа финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет в формате форума среднего профессионального образования (СПО), дискуссии будут объединены темой "СПО – локомотив экономики страны", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Финал чемпионата начнется в Калуге 25 августа. В деловой программе будут участвовать представители всех 89 регионов России – преподаватели колледжей и техникумов, эксперты в сфере образования, руководители образовательных организаций, представители органов власти и бизнес-сообщества.
Чемпионат Профессионалы - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Кравцов: чемпионат "Профессионалы" - шаг в развитии кадрового потенциала
5 августа, 12:01
"Президент поставил задачу – обеспечить технологическое лидерство и кадровый суверенитет страны. Достичь этой цели невозможно без качественного среднего профессионального образования. Система СПО, которой в этом году исполняется 85 лет, – это действительно локомотив экономики России. Благодаря проекту “Профессионалитет” ведется адресная подготовка кадров под запросы конкретных предприятий, порядка 80% учебы – это практика. Студенты колледжей четко видят свои карьерные перспективы, знают, что после выпуска их ждет интересная работа и достойная зарплата", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводятся на сайте министерства.
Деловая программа финала чемпионата откроется пленарным заседанием с участием представителей Минпросвещения России. В течение следующих четырех дней в рамках шести тематических треков пройдут партнерские и проектные сессии, круглые столы и панельные дискуссии. Они будут посвящены формированию технологического суверенитета страны, передовым решениям в сфере содержания и качества СПО, обмену опытом, а также развитию кадрового потенциала и международных проектов. В рамках форума будут организованы мероприятия для молодежи: профориентационные программы, мастер-классы и тематические встречи.
26 августа в рамках форума состоится Всероссийское августовское совещание с руководителями исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования.
Соревнования чемпионата Профессионалы по компетенции Мехатроника во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы Руднево - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Специалисты по мехатронике приняли участие в чемпионате профмастерства
25 июля, 10:00
 
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»РоссияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала