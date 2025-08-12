https://ria.ru/20250812/preduprezhdenie-2034796397.html
Зеленскому сделали предупреждение перед саммитом на Аляске
Зеленскому сделали предупреждение перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 12.08.2025
Зеленскому сделали предупреждение перед саммитом на Аляске
Владимиру Зеленскому следует согласиться на сделку по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, поскольку... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T14:14:00+03:00
2025-08-12T14:14:00+03:00
2025-08-12T14:48:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020110469_0:204:3072:1931_1920x0_80_0_0_54dee9745865af7052792e1f504dcea2.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует согласиться на сделку по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, поскольку альтернатива будет губительной для Украины, пишет American Thinker."Зеленскому было бы разумно обойтись малой кровью и принять любую мирную сделку, выдвинутую Трампом на грядущих переговорах на Аляске. Неважно, каким будет это предложение, оно будет лучше неизбежного уничтожения, ожидающего страну Зеленского в случае продолжения боевых действий", — говорится в публикации.Обозреватель также указал, что отказ Зеленского уступать территории обусловлен нежеланием лишиться своей власти.Накануне американский президент высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена землями.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034765072.html
https://ria.ru/20250812/khegset-2034724147.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020110469_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6fd7285f0eeb6fb446cfd48c7654cf21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Зеленскому сделали предупреждение перед саммитом на Аляске
AT: Зеленский должен согласиться на сделку по итогам встречи Путина и Трампа