14:14 12.08.2025 (обновлено: 14:48 12.08.2025)
Зеленскому сделали предупреждение перед саммитом на Аляске
Зеленскому сделали предупреждение перед саммитом на Аляске
в мире
аляска
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует согласиться на сделку по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, поскольку альтернатива будет губительной для Украины, пишет American Thinker."Зеленскому было бы разумно обойтись малой кровью и принять любую мирную сделку, выдвинутую Трампом на грядущих переговорах на Аляске. Неважно, каким будет это предложение, оно будет лучше неизбежного уничтожения, ожидающего страну Зеленского в случае продолжения боевых действий", — говорится в публикации.Обозреватель также указал, что отказ Зеленского уступать территории обусловлен нежеланием лишиться своей власти.Накануне американский президент высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена землями.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
в мире, аляска, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует согласиться на сделку по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, поскольку альтернатива будет губительной для Украины, пишет American Thinker.
"Зеленскому было бы разумно обойтись малой кровью и принять любую мирную сделку, выдвинутую Трампом на грядущих переговорах на Аляске. Неважно, каким будет это предложение, оно будет лучше неизбежного уничтожения, ожидающего страну Зеленского в случае продолжения боевых действий", — говорится в публикации.

Обозреватель также указал, что отказ Зеленского уступать территории обусловлен нежеланием лишиться своей власти.
Накануне американский президент высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена землями.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
