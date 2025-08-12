Рейтинг@Mail.ru
16:02 12.08.2025 (обновлено: 16:09 12.08.2025)
В Ярославле потушили пожар на предприятии
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Объявлена полная ликвидация пожара на производственном предприятии в Ярославле, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Ярославской области. "Объявлена полная ликвидация", - сказали в ведомстве. По данным ГУМЧС, на месте пожара работают дознаватели, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Производственное предприятие загорелось в ночь на вторник в Ярославле. В пресс-службе МЧС сообщили о том, что площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. Позже ведомство сообщило о локализации пожара на площади 3,5 тысячи "квадратов". Обрушилась кровля здания, пострадавших, предварительно, нет. Позже была объявлена ликвидация открытого горения.
2025
© МЧС РФЛиквидация пожара на производственном предприятии в Ярославле. Кадр из видео
© МЧС РФ
Ликвидация пожара на производственном предприятии в Ярославле. Кадр из видео
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Объявлена полная ликвидация пожара на производственном предприятии в Ярославле, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Ярославской области.
"Объявлена полная ликвидация", - сказали в ведомстве.
По данным ГУМЧС, на месте пожара работают дознаватели, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.
Производственное предприятие загорелось в ночь на вторник в Ярославле. В пресс-службе МЧС сообщили о том, что площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. Позже ведомство сообщило о локализации пожара на площади 3,5 тысячи "квадратов". Обрушилась кровля здания, пострадавших, предварительно, нет.
Позже была объявлена ликвидация открытого горения.
