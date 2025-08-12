https://ria.ru/20250812/pozhar-2034825182.html
В Ярославле потушили пожар на предприятии
2025-08-12T16:02:00+03:00
2025-08-12T16:02:00+03:00
2025-08-12T16:09:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034697589_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c4518b30c657bec01d27bf92ed5701b3.png
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Объявлена полная ликвидация пожара на производственном предприятии в Ярославле, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Ярославской области. "Объявлена полная ликвидация", - сказали в ведомстве. По данным ГУМЧС, на месте пожара работают дознаватели, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Производственное предприятие загорелось в ночь на вторник в Ярославле. В пресс-службе МЧС сообщили о том, что площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. Позже ведомство сообщило о локализации пожара на площади 3,5 тысячи "квадратов". Обрушилась кровля здания, пострадавших, предварительно, нет. Позже была объявлена ликвидация открытого горения.
