На Ставрополье загорелась сухая растительность

12.08.2025





МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На Ставрополье на площади около 50 гектаров горит сухая растительность на землях лесного фонда, сообщает Telegram-канал регионального главка МЧС России."Прямо сейчас подразделения МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в Петровском МО, город Светлоград, гора Куцай. Огнем охвачено около 50 гектаров сухой растительности на землях лесного фонда", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 20 специалистов и восемь единицы техники.

