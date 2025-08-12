Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье загорелась сухая растительность - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 12.08.2025 (обновлено: 12:33 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/pozhar-2034767379.html
На Ставрополье загорелась сухая растительность
На Ставрополье загорелась сухая растительность - РИА Новости, 12.08.2025
На Ставрополье загорелась сухая растительность
На Ставрополье на площади около 50 гектаров горит сухая растительность на землях лесного фонда, сообщает Telegram-канал регионального главка МЧС России. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T12:31:00+03:00
2025-08-12T12:33:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
светлоград
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032367295_0:264:3077:1994_1920x0_80_0_0_807ece44df070bcc63fed7d30a8d3a7e.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На Ставрополье на площади около 50 гектаров горит сухая растительность на землях лесного фонда, сообщает Telegram-канал регионального главка МЧС России."Прямо сейчас подразделения МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в Петровском МО, город Светлоград, гора Куцай. Огнем охвачено около 50 гектаров сухой растительности на землях лесного фонда", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 20 специалистов и восемь единицы техники.
https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034766031.html
светлоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032367295_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_74a6c67968a7df8aaf6beccb91dc4cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), светлоград, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Светлоград, Россия
На Ставрополье загорелась сухая растительность

На Ставрополье на площади около 50 га горит сухая растительность

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На Ставрополье на площади около 50 гектаров горит сухая растительность на землях лесного фонда, сообщает Telegram-канал регионального главка МЧС России.
"Прямо сейчас подразделения МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в Петровском МО, город Светлоград, гора Куцай. Огнем охвачено около 50 гектаров сухой растительности на землях лесного фонда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 20 специалистов и восемь единицы техники.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
На Камчатке оценили уровень загрязнения воздуха после извержения вулкана
12:20
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СветлоградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала