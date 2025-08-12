https://ria.ru/20250812/pozhar-2034767379.html
На Ставрополье загорелась сухая растительность
12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На Ставрополье на площади около 50 гектаров горит сухая растительность на землях лесного фонда, сообщает Telegram-канал регионального главка МЧС России."Прямо сейчас подразделения МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в Петровском МО, город Светлоград, гора Куцай. Огнем охвачено около 50 гектаров сухой растительности на землях лесного фонда", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 20 специалистов и восемь единицы техники.
